Ducati-Test: Bagnaia setzt sich vor Márquez, aber Toprak unerreicht

In wenigen Wochen kehrt die MotoGP zum ersten Mal seit 1992 nach Ungarn zurück. Beim Test für das Rennen auf dem neuen Balaton Park Circuit fuhr Francesco Bagnaia die Tagesbestzeit - blieb aber deutlich hinter Toprak Razgatlıoğlus Superbike-Rekord.

Nach den ersten Testfahrten für das MotoGP-Rennen (22.-24. August/live ServusTV) mit Michele Pirro kehrte Ducati nun mit dem kompletten MotoGP-Aufgebot nach Ungarn zurück. Bagnaia zeigte mit 1:41.468 die schnellste Runde, Marc Márquez folgte nur 0,1 Sekunden dahinter. Die Zeiten liegen jedoch weit hinter Topraks WorldSBK-Rekord von 1:38.357.

Historischer GP-Anlauf

Der Balaton Park Circuit bereitet sich auf sein MotoGP-Debüt vor. Nach den Testfahrten zeigte sich Bagnaia zufrieden: "Erste Eindrücke sind gut, aber die Strecke erfordert Vorsicht in den Schikanen."

Michelin-Daten wichtig

Die Testfahrten dienten auch der Reifenvorbereitung. Márquez lobte den Asphalt: "Exzellente Arbeit – je mehr Runden man fährt, desto mehr Spaß macht es." Die letzten MotoGP-Rennen in Ungarn fanden 1992 auf dem Hungaroring statt.