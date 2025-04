Knochenbrüche verheilt - MotoGP-Weltmeister vor Comeback

Am Wochenende geht's in Doha zur Sache.

Wüsten-Action auch auf zwei Rädern. In der MotoGP geht's am Sonntag in Katar zur Sache (19 Uhr/ServusTV live). Der Sturz von Seriensieger Marc Marquez im letzten Rennen in Austin hat plötzlich Spannung in die Ducati-dominierte eintönige Motorrad-Königsklasse gebracht. Dass Ex-Weltmeister Pecco Bagnaia siegte und der kleine Marquez-Bruder Alex die WM-Führung übernahm, wird alle neutralen Fans freuen.

Neo-Aprilia-Star Martin will Ducati fordern

In Katar steht mit Jorge Martin ein Aprilia-Fahrer vor seinem Comeback. Der Spanier wird am Wochenende an den Start gehen, sollte er den Medizincheck positiv absolvieren. Martin gewann im Vorjahr auf einer Ducati den WM-Titel, er verpasste den Saisonstart aber nach Stürzen samt Knochenbrüchen bei den Tests im Februar. "Ich bin glücklich, dass ich in Katar zumindest dabei sein kann", ließ der rekonvaleszente Weltmeister in einem Statement wissen.

In Abwesenheit des Weltmeisters liegt Alex Marquez nach den ersten drei WM-Wochenenden (jeweils Sprint & GP) an der Spitze der Gesamtwertung. Sein Bruder Marc ist mit einem Punkt Rückstand Zweiter.