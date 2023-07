Marc Márquez bietet Motorhome auf Airbnb an

Martin triumphiert bei Fünffach-Erfolg von Ducati in Deutschland Ducati hat beim Grand Prix von Deutschland am Sonntag in Hohenstein-Ernstthal einen Fünffach-Triumph gefeiert. Der MotoGP-Sieg vor 96.000 Zuschauern auf dem Sachsenring ging an Jorge Martin, der am Samstag schon den Sprint gewonnen hatte.