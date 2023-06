KTM verpasst Sieg bei Deutschland-Sprint knapp

Neues Ducati-Duo mit Zündstoff startet in MotoGP-Saison Erstmals seit 2006 findet heuer der Start der Motorrad-WM nicht in Katar statt. Stattdessen geht es für die 22 MotoGP-Fahrer und ihre Kollegen in den anderen Klassen in Portimão in das erste neue Wochenende, in dem wie künftig jeden Samstag eine Sprint-Entscheidung wartet.