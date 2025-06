Marc Márquez siegt in Mugello: Ducati-Fahne schützt nicht vor Pfiffen

Marc Márquez (32) gewinnt den Italien-GP in Mugello am Ende souverän. Doch der Triumph beim Ducati-Heimspiel wird von Pfiffen begleitet, die Tifosi bleiben reserviert und mit gemischten Gefühlen

Marc Márquez feierte in Mugello seinen fünften Saisonsieg und das ausgerechnet beim Heimrennen von Ducati. Nach einem dominanten Auftritt versuchte der Spanier und Ducati-Werksfahrer in der Auslaufrunde mit einer großen Ducati-Fahne vor der Fantribüne zu punkten.

Doch der Geste zum Trotz schlugen ihm auf dem Podium auch Buhrufe und Pfiffe der italienischen Fans entgegen, die lieber Lokalmatador Francesco "Pecco" Bagnaia auf dem höchsten Stöckerl gesehen hätten. Dieser wurde überraschend nur Vierter und von seinem Landsmann Di Giannantonio auf der Rossi-Ducati (VR46 Racing) vom Podest verdrängt.

Packender Start, bitteres Ende für Pecco

Schon in den ersten Kurven entwickelte sich ein mitreißender Schlagabtausch an der Spitze: Lokalmatador Francesco "Pecco" Bagnaia (28) lieferte sich ein enges Duell mit Teamkollege Marc Márquez (32), der sich anfangs noch wehren musste. Auch Alex Márquez (29), der jüngere Bruder und aktuelle WM-Zweite, mischte auf seiner Gresini-Ducati kräftig mit und übernahm sogar kurzzeitig die Führung, bevor Marc in Runde-9 konterte und das Rennen von da an souverän kontrollierte.

Im weiteren Verlauf setzten sich die Márquez-Brüder vom Rest des Feldes ab. Für Bagnaia kam es noch bitterer: Zwei Runden vor Schluss wurde er auch noch von Fabio Di Giannantonio (26, VR46-Ducati) geschnappt, der sich mit Platz-3 vor heimischer Kulisse ausgelassen über sein erstes Mugello-Podium freute.

Für Marc Márquez war der Triumph historisch: 93. Sieg klassenübergreifend, passend zur Startnummer und zugleich seine 100. Pole-Position an diesem Rennwochenende. Emotionen pur!

Warum die Pfiffe? Ein alter Konflikt mit Rossi

Der Grund für die Pfiffe liegt tiefer: Die langjährige Rivalität zwischen Marc Márquez und Valentino Rossi (46) sorgt bis heute für Spannungen. Besonders in Italien, Rossis Heimat, ist der Vorfall aus dem Jahr 2015 unvergessen, als es beim Malaysia-GP zur berühmten Kollision kam. Rossi warf Márquez damals vor dem Grand-Prix vor, absichtlich den WM-Kampf manipuliert zu haben.

Seitdem gilt Márquez vielen Rossi-Fans als Persona non grata. In Mugello, wo Rossi bei seinem VR46-Team ebenfalls in der Box anwesend war, zeigen sich auch beim Ducati-Heimspiel die Fans unversöhnlich. Trotz aller Bemühungen, inklusive der Ducati-Fahne in der Auslaufrunde vor der Fan-Tribüne, musste Márquez auf dem Podium auch ein paar Pfiffe einstecken. Die alten Wunden sind offenbar noch nicht verheilt.

Márquez wurde schon beim gestrigen Sprint-Rennen von einem Teil der Fans ausgepfiffen, obwohl Ducati-Teammanager Davide Tardozzi (66) versuchte einzugreifen.

Viñales zu Sturz gebracht, KTM durchwachsen

Pech für Maverick Viñales (30): Der Trainingsschnellste vom Freitag war im Rennen klar auf Podiumskurs. Der Tech3-KTM-Fahrer zeigte ein starkes Tempo und kämpfte sich bis auf Platz vier nach vorne, bis ihn in Runde 9 ein folgenschweres Manöver stoppte.

Franco Morbidelli (30, VR46-Ducati) räumte den 30-jährigen Spanier bei einem Überholversuch ab. Die Folge: Rennen vorbei für den tech3-KTM-Fahrer und eine Long-Lap-Penalty für den Italiener.

Auch für das KTM-Werksteam lief es durchwachsen: Youngster Pedro Acosta (21) kam auf Rang acht ins Ziel, Brad Binder (29) direkt dahinter auf Platz neun.

MotoGP Mugello 2025 Rennergebnisse:

Platz Fahrer Team Rückstand / Zeit 1 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 41:09.214 2 Alex Marquez Gresini Racing +1.942 3 Fabio Di Giannantonio VR46 Racing Team +2.136 4 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +5.081 5 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +9.329 6 Franco Morbidelli VR46 Racing Team +16.866 7 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team +18.526 8 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing +19.349 9 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing +19.377 10 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team +21.943 11 Joan Mir Honda HRC Castrol +22.877 12 Fermin Aldeguer Gresini Racing +25.578 13 Miguel Oliveira Pramac Yamaha +26.123 14 Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing +26.130 15 Alex Rins Yamaha Factory Racing +28.155 16 Takaaki Nakagami Honda HRC Castrol +33.110 17 Lorenzo Savadori Aprilia Racing +40.900 18 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR +70.075 - Jack Miller Pramac Yamaha nicht klassifiziert (9 Runden) - Maverick Viñales KTM Tech3 nicht klassifiziert (8 Runden) - Johann Zarco CASTROL Honda LCR nicht klassifiziert (3 Runden) - Enea Bastianini KTM Tech3 Ausfall in Runde 1

Die Frage bleibt, wer den 8-fachen Weltmeister diese Saison noch stoppen kann?