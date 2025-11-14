Marquez-Ersatz Bulega will in Valencia zulegen

Nicolo Bulega kehrt beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia zurück ins Paddock. Der Ducati-Ersatzfahrer will von seinen Erfahrungen in Portimao profitieren und sich verbessern. Beim Test nach dem Rennwochenende trifft er zudem auf Weltmeister Toprak Razgatlioglu.

Beim letzten Grand-Prix-Wochenende der MotoGP-Saison 2025 bereitet sich Nicolo Bulega auf seinen zweiten Auftritt im Fahrerlager vor. Beim Debüt in Portimao war der Aruba.it Racing - Ducati Pilot von Platz 14 und 13 in den Trainings schließlich auf Rang 15 im Rennen gefahren und holte damit einen Punkt.

Chance durch Marquez-Ausfall

Bulegas Einsatz ergab sich durch den schweren Sturz von Marc Marquez beim GP von Indonesien. Der 2025er Weltmeister musste seinen siebten Titel daheim feiern, wurde für nicht fit erklärt und fiel nach einer Schulteroperation für den Rest der Saison aus. Nachdem der MotoGP-Testfahrer von Ducati Marquez zunächst vertrat, erhielt Bulega die Zusage für die letzten beiden Saisonrennen.

Lektionen aus Portimao

Mit einem Grand Prix in der Tasche hat Bulega zeitweise sein Können gezeigt, doch die steile Lernkurve war offensichtlich. Nach einem Sturz in Rennen 1 gestand er, zum ersten Mal mit dem harten Vorderreifen gefahren zu sein. Bestimmte Lektionen musste er auf die harte Tour lernen, die er nun in Valencia umsetzen will.

Ziele für Valencia-Wochenende

Zum GP von Valencia sagt Bulega: "Ich freue mich darauf; ich habe jetzt ein Wochenende Erfahrung, also hoffe ich, dass ich etwas besser starten werde." Ein Podiumsplatz sei noch zu optimistisch, aber er habe letzte Woche viel gelernt. "Es ist vier Jahre her, seit ich hier zum ersten Mal gefahren bin. Es ist eine technische Strecke, besonders in der MotoGP; es wird nicht einfach werden."

Wiedersehen mit alter Rivalität

© Getty

Am Dienstag nach dem Rennen wird Bulega beim Testevent in Valencia ein bekanntes Gesicht wiedersehen. Toprak Razgatlioglu testet mit seinem Prima Pramac Yamaha Team für die nächste Saison. Bulega freut sich darauf, seinen alten Rivalen wiederzusehen, nachdem er ihn beim Test in Aragon gesehen hatte.