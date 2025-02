MotoGP-Champion Jorge Martin an Hand operiert

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin wurde nach seinem schweren Sturz in Sepang an der Hand operiert. Ob er zum Saisonauftakt fit sein wird, ist offen.

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin hat sich am Freitag (live Sport24-Liveticker) einer erfolgreichen Hand-Operation in Barcelona unterzogen. Der 27-jährige Spanier war am Mittwoch beim Wintertest in Sepang (Malaysia) schwer gestürzt. Während die Frakturen an der rechten Hand operiert wurden, bleibt sein verletzter linker Fuß unbehandelt.

Erfolgreiche OP – Comeback ungewiss

Martin gewann 2024 auf einer Ducati von Pramac Racing seinen ersten Weltmeistertitel und wechselte anschließend zu Aprilia. Sein neues Team bestätigte die erfolgreiche Operation, ließ aber offen, ob er zum Saisonauftakt am 2. März in Thailand wieder fit sein wird.

Schwerer Sturz in Sepang

Der Unfall passierte in der zweiten Kurve der malaysischen Strecke, als Martin die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Trotz der Verletzungen hofft der MotoGP-Champion auf eine schnelle Rückkehr.