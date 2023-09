Nach Horrorsturz: Bagnaia will am Freitag schon wieder Gas geben

Bereits wenige Stunden nach dem Horrorsturz gab MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia Entwarnung.

Die schrecklichen Szenen kurz nach dem Start beim MotoGP auf dem Circuit de Catalunya lieferten heißen Diskussionsstoff. Wie geht es Franceso Bagnaia, der nach einem Highsider vom nachkommenden KTM-Star Brad Binder überrollt worden war? Der gab bereits Sonntagnachmittag aus der Klinik in Barcelona Entwarnung: Sitzend auf dem Krankenausbett, Daumen in die Höhe, postete der Italiener: "Heute kann ich nur danke sagen." Wenige Stunden später durfte Bagnaia das Spital in Begleitung seiner Verlobten verlassen. In einem Statement gegenüber MotoGP.com meinte er: "Manchmal muss man Glück haben."

Bagnaia plant Comeback in Misano

Das Unglaubliche: Schon am Freitag startet das Training für den nächsten GP in Misao (9./10. September Sprint & GP), da will Bagnaia schon wieder dabei sein.

Dass der WM-Leader nach dem Wahnsinns-Unfall mit nur Prellungen davon kam, gleicht einem Wunder. ServusTV-Experte Alex Hofmann, ein ehemaliger MotoGP-Pilot hatte mit einem Bruch des überfahrenen Unterschenkels gerechnet. "Weil die Beine nicht wirklich geschützt sind."

Bei Ducati sucht man indes nach den Gründen für den Unfall. Bagnaia selbst rätselt über die Ursache: "Ich hatte nach der Aufwärmrunde wenig Grip. Und dann bekam ich einfach einen großen Schlag. Es war kein normaler Highsider." Ducati-Teammanager Davide Tardozzi: "Es scheint, als hätte Pecco nichts Ungewöhnliches getan. Er hat das Gas nicht zu sehr aufgedreht, hatte nicht zu viel Schräglage oder Ähnliches. Er hat also offensichtlich nichts falsch gemacht." Bagnaia, der die WM mit 50 Punkten Vorsprung auf Ducati-Kollegen Jorge Martin anführt, sieht jedenfalls keinen Grund, den nächsten GP auszulassen: "Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um es in Misano zu versuchen und gut dabei zu sein."