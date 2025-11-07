Nicolo Bulega ersetzt Marquez - Weltmeister Toprak wünscht Erfolg

Zwei WorldSBK-Stars mischen die MotoGP auf. Nicolo Bulega ersetzt beim GP in Portugal/Portimao den verletzten Marc Marquez bei Ducati, Toprak Razgatlioglu wechselt 2026 zu Yamaha und wünscht Bulega Erfolg: "Ich freue mich für ihn, er wird von Jahr zu Jahr besser."

Superbike VIzeweltmeister Nicolo Bulega ersetzt den verletzten Marc Marquez in den letzten beiden Rennen der MotoGP-Saison 2025. Der siebenfache Weltmeister fällt nach einer Schulter-OP aus. Gleichzeitig wechselt Toprak Razgatlioglu als Superbike-Weltmeister nach seiner BMW-Zeit 2026 zur MotoGP zu Yamaha.

Marquez' vorzeitiges Saisonende

Marquez hatte sich den Titel bereits in Japan gesichert, zog sich dann in Mandalika eine Fraktur und Bänderverletzung in der rechten Schulter zu. Nach einer Operation muss er den Saisonabschluss auslassen. Zuvor hatte bereits Michelle Pirro in Australien und Malaysia ersetzt, nun übernimmt Bulega für die Rennen in Portimao und Valencia.

Bulegas Karriere-Stationen

Der Italiener trat erstmals 2015 in der Moto3 in Erscheinung und wurde 2023 WorldSSP-Champion. 2024 und 2025 wurde er Vizemeister in der WorldSBK. Bulega sagte: "Das MotoGP-Debüt ist der Traum jedes Kindes. Dass ich auf dem Motorrad des Weltmeisters fahren darf, macht alles noch spannender."

Toprak wünscht Bulega Erfolg

"Ich freue mich für Bulega, er wird von Jahr zu Jahr besser und hat jetzt eine große Chance in der MotoGP", sagte Razgatlioglu über seinen ehemaligen Rivalen. "Wir werden ihn in den letzten beiden Rennen beobachten. Die Ducati ist sehr stark, und er hat in den Tests keinen schlechten Eindruck gemacht." Razgatlioglu hofft, dass Bulega in Portimao um die Top 10 kämpfen kann.

BMW verliert Top-Duo

© getty

Mit Razgatlioglu und Michael van der Mark verliert BMW sein komplettes Fahrerduo. Van der Mark bleibt als Testfahrer, Razgatlioglu wechselt zu Yamaha in die MotoGP. An ihre Stelle treten die Ex-MotoGP-Fahrer Danilo Petrucci und Miguel Oliveira.

Razgatlioglu brennt für MotoGP-Debüt

"Ich wünschte, der Test in Valencia wäre schon morgen!", sagte der Türke. "Es wird keine leichte Saison werden; alles wird neu sein. Mein größter Traum ist es, den MotoGP-Weltmeistertitel zu gewinnen." Der dreifache WorldSBK-Champion kann es kaum erwarten, sich der neuen Herausforderung zu stellen.