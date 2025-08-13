Was MotoGP-Asse aus 5-PS-Mopeds rausholen

Am Donnerstag startet das Motorrad-WM-Spektakel am Red Bull Ring - mit dem "2. Moped GP von Österreich".

Die Lautstärke, mit der die 300 PS schweren MotoGP-Geschoße ab Freitag mit bis zu 366 km/h über den Red Bull Ring donnern, übertönt sogar die Eurofighter im nahen Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Unterirdisch leise dagegen sind Gefährte, die die Fans (insgesamt werden 150.000 erwartet) am Donnerstag in Aktion sehen: Quasi zum Aufwärmen auf das MotoGP-Weekend in Spielberg startet um 14 Uhr der 2. Moped GP.

© Red Bull

Wie auf dem Bild zu sehen, hatten Marc Marquez & Co. bei der Premiere im Vorjahr auf den 3 bis 5,4 schwachen Gefährten ihren Spaß.

Donnerstag: Selfie-Alarm beim Pit Lane Walk

Richtig nahe kommen die Fans den Stars wenig später, nämlich ab 16.20 Uhr beim Pit Lane Walk, der nach dem großen Erfolg in der F1 von der MotoGP übernommen wurde.

Freitag ab 9 Uhr (ServusTV live): Training

Ernst wird‘s für die weltbesten Motorrad-Fahrer am Freitag ab 9 Uhr mit den Trainings, wobei ServusTV alle Sessions live überträgt.

Samstag: Qualifying, MotoGP-Sprint & Legenden

Action pur ab Samstag, wo die MotoGP-Asse gleich zweimal an ihre Grenzen gehen müssen: Ab 10.50 Uhr steigt das Qualifying, im Sprint über 14 Runden (15 Uhr) geht‘s um die ersten WM-Punkte. Zum Drüberstreuen sehen wir ab 18.35 Uhr Legenden wie Giacomo Agostini, Loris Capirossi, Casey Stoner oder den dreifachen Österreich-Sieger Andrea Dovizioso beim Warm Up auf historischen Gefährten. Mit dabei auch Austro-Legende Gustl Auinger.

Die Legenden-Parade steigt am Sonntag knapp eine Stunde vor dem Start zum MotoGP (14 Uhr).

Sonntag, 14 Uhr: Alle jagen Marquez - der jagt 1. Spielberg-Sieg

Spätestens dann wird Dominator Marc Marquez zur Spaßbremse. 120 Punkte Vorsprung auf seinen Bruder Alex sind für den Ducati-Star kein Grund, nachzulassen. Am Sonntag will der Spanier endlich seinen ersten Sieg am Red Bull Ring einfahren.