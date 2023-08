Welcher Fan darf im Marquez-Motorhome mitfiebern?

Zwei Hardcore-Fans dürfen am MotoGP-Wochenende im Motorhome von Superstar Marc Marquez mitfiebern.

Das Angebot klang wie ein Scherz – eigentlich zu toll, um wahr zu sein. Im Vorfeld seines Heimrennens in Barcelona (Sonntag, 14 Uhr, ServusTV live) bot der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez auf airbnb.com eine Übernachtung für zwei Personen in seinem Motorhome an.

Preis: nur 93 Euro – eine Hommage an seine Rennummer. Inkludiert waren neben der Benutzung seines Repsol-Honda-Wohnwagens Samstag und Sonntag an der Rennstecke (im normalerweise nur für Fahrer zugänglichen Bereich!):

Logie im Marquez-Wohlfühlbereich neben edlen Erinnerungsstücken (Helme, Rennanzüge usw.) und Trophäen.



Eine persönliche Tour durchs Fahrerlager inklusive Boxen-Backstage-Bereich.



VIP-Pässe für das Rennwochenende inklusive exklusiver Logen-Plätze, um den Marquez-Heim-Grand-Prix am Sonntag „erste Reihe fußfrei“ zu verfolgen.

© Airbnb ×

© Airbnb ×

© Airbnb ×

Marquez hofft bei Heim-GP auf Turnaround

Welches Fan-Paar den Zuschlag bekam, gab Airbnb nicht bekannt – wenn man das Angebot anklickt. erhält man inzwischen den Hinweis: „Dieser einmalige Aufenthalt ist leider nicht mehr verfügbar.“ Bleibt nur zu hoffen, dass Marquez vor den Augen seiner „Edelfans“ in die Spur findet. Aktuell ist liegt der frühere Seriensieger nur auf dem 19. WM-Platz. Ins Ziel kam er heuer überhaupt nur einmal bei einem Sonntags-Rennen – vor zwei Wochen in Spielberg als Zwölfter.

Möglich, dass das Wohnmobil in wenigen Monaten frei wird. Insider spekulieren, dass Marquez trotz Honda-Vertag bis Ende 2024 nach Saisonende zu Ducati wechselt.