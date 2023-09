Schrecksekunde beim Goodwood Revival: Während des Rennens ging plötzlich der sündteure Ferrari des früheren Formel-1-Fahrers Karun Chandhok in Flammen auf.

Der Ferrari 250 GTO gilt als eines der teuersten Autos der Welt. Der letzte Verkauf eines Exemplars brachte den Weltrekordpreis von 48,4 Millionen US-Dollar – umgerechnet knapp 45 Millionen Euro – ein. Der hohe Preis liegt auch an der Rarität des Wagens: Nur 36 Stück wurden gebaut. Alle sind bis heute gut erhalten – doch das hätte sich nun beinahe geändert.

Denn beim Oldtimer-Klassiker in Goodwood wäre ein Ferrari 250 GTO fast einem Fahrzeugbrand zum Opfer gefallen. Während die Formel 1 an diesem Wochenende pausiert, wird nämlich beim traditionellen "Goodwood Revival" in klassischen Boliden Gas gegeben.

Feuer-Schock mitten in der Kurve

Dort hatte der frühere HRT- und Lotus-Fahrer Karun Chandhok die Ehre, einen Ferrari 250 GTO zu steuern. Doch während des Rennens kam es beinahe zur Katastrophe: Aus noch unbekannter Ursache ging sein Wagen am Samstag während des Rennens in Flammen auf.

Scary moment for @karunchandhok minutes ago @goodwoodrevival in the iconic GTO ????



Most importantly just really glad he's ok but I have to say that save, car control and presence of mind to quickly get it off circuit and onto the grass was IMPRESSIVE????????????



We thought we were done… pic.twitter.com/vnPfK7KxGd — Suhail Chandhok (@suhailchandhok) September 9, 2023

Doch der Inder konnte das Schlimmste verhindern: Als sein Ferrari sich zu drehen begann, brachte Chandhok das Fahrzeug sofort wieder unter Kontrolle, brachte es zum Stillstand und kletterte heraus.

Lucky to get away with that with nothing more than a melted boot…. Something went bang and seized up the back wheels and sent me spinning.



Such a shame to end a race in my dream GT car like that but happy to get out ok! https://t.co/uZXnn1737U pic.twitter.com/E5NkaODAe3 — Karun Chandhok (@karunchandhok) September 9, 2023

Sowohl der Ex-F1-Pilot als auch das Auto blieben weitgehend unbeschadet. Auf X (Twitter) erklärte Chandhok: "Zum Glück bin ich dabei mit nichts anderem als einem geschmolzenen Stiefel davongekommen. Etwas hat geknallt, die Hinterräder blockiert und mich ins Schleudern gebracht. Es ist so eine Schande, ein Rennen in meinem Traum-GT-Auto so zu beenden."