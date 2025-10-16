Razgatlioglu oder Bulega? Saisonfinale in Jerez entscheidet Superbike-WM

Das WorldSBK-Saisonfinale in Jerez markiert das Ende einer Ära. Während Toprak Razgatlioglu mit 39 Punkten Vorsprung den Titel verteidigen kann, beendet Jonathan Rea seine Karriere.

Die MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft steht in Jerez vor einem historischen Saisonfinale. Toprak Razgatlioglu reist mit 39 Punkten Vorsprung auf Nicolo Bulega nach Spanien und kann sich bereits im Samstagsrennen seinen dritten Titel sichern. Der Türke wechselt nach dieser Saison in die MotoGP.

Der Kampf um die Meisterschaft

Auf dem Weg nach Jerez kommt fast ein Déjà-vu-Gefühl auf. Im Jahr 2024 ging „El Turco” mit 46 Punkten Vorsprung vor Bulega ins Saisonfinale. In diesem Jahr liegt „Bulegas” sieben Punkte näher, muss aber immer noch einen Berg erklimmen, wenn er sich den diesjährigen Meistertitel im Saisonfinale sichern will. Razgatlioglu muss nach dem ersten Rennen 37 Punkte oder mehr Vorsprung haben, um sich am Samstag den Titel zu sichern. Das heißt, wenn er den Ducati-Fahrer schlägt, ist er Champion.

Reas Karriereende und Bautistas Abschied

Jonathan Rea bestreitet sein letztes Rennen als Vollzeitfahrer. Der sechsfache Champion beendet nach 119 Siegen und 264 Podestplätzen eine Ära. Alvaro Bautista verlässt hingegen nur das Ducati-Werksteam nach zwei Titeln und 47 Siegen, seine Karriere setzt der Spanier beim Barni Spark Racing Team mit Team Kollegen Yari Montella fort.

Ducati mit historischer Jerez-Bilanz

Die Italiener treten mit beeindruckender Statistik an: 14 Siege und 25 Podiumsplätze in Jerez machen sie zum erfolgreichsten Hersteller. Doch BMW brach letztes Jahr mit Razgatlioglu Ducatis Fünf-Siege-Serie - ein gutes Omen für den Titelkampf.

So läuft das Superbike-Finale in Jerez

Freitag

10:35-11:20 - 1. Freies Training

15:00-15:45 - 2. Freies Training

Samstag

09:15-09:35 - 3. Freies Training

11:00-11:15 - Superpole

14:00 - Rennen 1

Sonntag

09:15-09:25 - Warm-up

11:00 - Superpole Race

14:00 - Rennen 2

Der WM-Stand

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1 Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 580 2 Nicolo Bulega (ITA) Ducati 541 3 Alvaro Bautista (ESP) Ducati 292 4 Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 284 5 Danilo Petrucci (ITA) Ducati 284 6 Alex Lowes (GBR) Kawasaki 193

Stand nach 11 von 12 Rennen.