Razgatlioglu oder Bulega? Saisonfinale in Jerez entscheidet Superbike-WM

Das WorldSBK-Saisonfinale in Jerez markiert das Ende einer Ära. Während Toprak Razgatlioglu mit 39 Punkten Vorsprung den Titel verteidigen kann, beendet Jonathan Rea seine Karriere.
Die MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft steht in Jerez vor einem historischen Saisonfinale. Toprak Razgatlioglu reist mit 39 Punkten Vorsprung auf Nicolo Bulega nach Spanien und kann sich bereits im Samstagsrennen seinen dritten Titel sichern. Der Türke wechselt nach dieser Saison in die MotoGP.
Der Kampf um die Meisterschaft
Auf dem Weg nach Jerez kommt fast ein Déjà-vu-Gefühl auf. Im Jahr 2024 ging „El Turco” mit 46 Punkten Vorsprung vor Bulega ins Saisonfinale. In diesem Jahr liegt „Bulegas” sieben Punkte näher, muss aber immer noch einen Berg erklimmen, wenn er sich den diesjährigen Meistertitel im Saisonfinale sichern will. Razgatlioglu muss nach dem ersten Rennen 37 Punkte oder mehr Vorsprung haben, um sich am Samstag den Titel zu sichern. Das heißt, wenn er den Ducati-Fahrer schlägt, ist er Champion.
Reas Karriereende und Bautistas Abschied
Jonathan Rea bestreitet sein letztes Rennen als Vollzeitfahrer. Der sechsfache Champion beendet nach 119 Siegen und 264 Podestplätzen eine Ära. Alvaro Bautista verlässt hingegen nur das Ducati-Werksteam nach zwei Titeln und 47 Siegen, seine Karriere setzt der Spanier beim Barni Spark Racing Team mit Team Kollegen Yari Montella fort.
Ducati mit historischer Jerez-Bilanz
Die Italiener treten mit beeindruckender Statistik an: 14 Siege und 25 Podiumsplätze in Jerez machen sie zum erfolgreichsten Hersteller. Doch BMW brach letztes Jahr mit Razgatlioglu Ducatis Fünf-Siege-Serie - ein gutes Omen für den Titelkampf.
So läuft das Superbike-Finale in Jerez
Freitag
- 10:35-11:20 - 1. Freies Training
- 15:00-15:45 - 2. Freies Training
Samstag
- 09:15-09:35 - 3. Freies Training
- 11:00-11:15 - Superpole
- 14:00 - Rennen 1
Sonntag
- 09:15-09:25 - Warm-up
- 11:00 - Superpole Race
- 14:00 - Rennen 2
Der WM-Stand
|Platz
|Name (Nation)
|Motorrad-Marke
|Punkte
|1
|Toprak Razgatlioglu (TUR)
|BMW
|580
|2
|Nicolo Bulega (ITA)
|Ducati
|541
|3
|Alvaro Bautista (ESP)
|Ducati
|292
|4
|Andrea Locatelli (ITA)
|Yamaha
|284
|5
|Danilo Petrucci (ITA)
|Ducati
|284
|6
|Alex Lowes (GBR)
|Kawasaki
|193
Stand nach 11 von 12 Rennen.