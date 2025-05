Rückblick: Zitate, Emotionen & Zwischenfälle aus dem Superbike-Rennen im Autodrom Most

Die Superbike-WM in Most lieferte intensive Rennaction – und deutliche Worte danach. Von Bulegas perfekter Kurve bis zu Petruccis Lob, Reas Crash und Bautistas Reaktion: Hier die Stimmen.

Die fünfte Runde der Superbike-Weltmeisterschaft 2025 im tschechischen Most brachte spektakuläre Rennen – und klare Worte. Nicolo Bulega sicherte sich in einem packenden Rennen 2 den Sieg, Toprak Razgatlioglu war nach technischen Problemen mit seiner BMW in den letzten Runden sichtlich frustriert. Danilo Petrucci, dreifacher Dritter, fand große Worte für seine Rivalen.

Petrucci über Bulega und Toprak

Ex-MotoGP-Rennsieger Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) zeigte sich beeindruckt von den beiden Führenden: „Das sind zwei der besten Fahrer, die ich in meiner gesamten Karriere getroffen habe, und ich habe viele großartige Fahrer getroffen.“ Trotz dreier Podestplätze spürte Petrucci den Abstand: „Der Abstand zwischen mir und Toprak und Nicolo war ziemlich groß.“

Bulega jubelt nach Mega-Kurve

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) über seinen Triumph: „Ich denke, das war eines der besten Rennen meines Lebens! [...] Als ich sah, dass ich die letzte Kurve perfekt genommen hatte, habe ich in meinem Helm angefangen zu schreien.“ Toprak habe über das ganze Rennen hinweg „etwas mehr zu bieten gehabt“.

Toprak verliert in letzter Kurve

Amtierender Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) war nach dem Rennen enttäuscht: „Ich bin wirklich wütend, weil ich mehr als 100 % gegeben habe, aber die letzte Runde und die Ausfahrt aus der letzten Kurve haben alles zerstört.“ Probleme mit der Elektronik oder dem Kraftstoffsystem stehen laut Teamprüfung im Raum.

Bautista & Rea: Zwischenfall in Kurve 1

Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) äußerte sich zum Zwischenfall mit Jonathan Rea: „Ich habe akzeptiert, denn er ist sicher nicht absichtlich gestürzt.“ Rea selbst entschuldigte sich bei allen Beteiligten direkt nach dem Rennen: „Für mich ist es ein Rennunfall, aber es ist bedauerlich.“

Aktueller Superbike-WM-Stand

Nicolo Bulega 252 Toprak Razgatlioglu 221 Danilo Petrucci 146 Alvaro Bautista 141 Andrea Locatelli 126 Sam Lowes 102 Xavi Vierge 71 Andrea Iannone 68 Iker Lecuona 66 Axel Bassani 63

So gehts weiter mit der Superbike-WM

Die Superbike-Welt blickt gespannt auf die sechste Runde der Saison, die vom 13. bis 16. Juni auf dem Misano World Circuit “Marco Simoncelli” in Italien ausgetragen wird.

Freitag:

10:35 - 11:20 WorldSBK - FP1

15:00 - 15:45 WorldSBK - FP2

Samstag:

09:00 - 09:20 WorldSBK - FP3

11:00 - 11:15 WorldSBK - Superpole

14:00 WorldSBK - Race 1

Sonntag:

09:00 - 09:10 WorldSBK - WUP

11:00 WorldSBK - Superpole Race

14:00 WorldSBK - Race 2

Pirelli Emilia-Romagna Round ist eine 4,23 km lange, technisch anspruchsvolle Strecke mit 16 Kurven, sie fordert Rhythmus und präzise Linien. Grip kann limitiert sein, Überholen ist schwierig. Misano ist eine echte Fahrerstrecke.

Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) dominierte 2024 und hält die aktuellen Rundenrekorde (schnellste Runde: 01:32.320). Bautista (Ducati) erreichte hier 282,0 km/h Topspeed.