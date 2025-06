Schwerer Porsche-Crash: Qualifying am Nürburgring abgebrochen

Das Top-Qualifying zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist nach einem Unfall von Laurens Vanthoor unterbrochen worden.

Der Belgier verunfallte am Freitagmittag im #16 Porsche 911 GT3 R von Scherer Sport PHX bei hoher Geschwindigkeit im Abschnitt Schwedenkreuz. Vanthoor blieb nach ersten Informationen unverletzt und konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen.

Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach Beginn des Qualifyings gegen 13:20 Uhr, noch bevor eine gezeitete Runde gefahren werden konnte. Vanthoor kam auf trockener Strecke mit dem linken Vorderrad auf einen Kerb, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und schlug mit der Front in die Leitplanken ein. Der Porsche wurde dabei schwer beschädigt.

Das Qualifying wurde mit roten Flaggen abgebrochen, um die beschädigten Streckenbegrenzungen zu reparieren. Aufgrund der notwendigen Arbeiten ist derzeit mit einer mehrstündigen Verzögerung zu rechnen. Eine Wiederaufnahme der Session ist nach aktuellem Stand für etwa 16:00 Uhr geplant – allerdings mit angepasstem Modus: Die Fahrer erhalten voraussichtlich nur noch eine schnelle Runde anstelle der ursprünglich vorgesehenen zwei.

Teamkollege Markus Winkelhock äußerte sich nach dem Unfall zurückhaltend: „Laurens soll okay sein, das ist das Wichtigste. Natürlich ist es schade für das Schwesterauto und das gesamte Team. Der Aufwand war enorm.“

Für Vanthoor und das Team war bereits die Qualifikation zum Top-Qualifying mit Schwierigkeiten verbunden. Am Donnerstagabend hatte der Porsche mit Startnummer 16 nur knapp den Sprung in die heutige Session geschafft. Ein Schaden an der Antriebswelle und ein schleichender Reifenschaden hatten zuvor wertvolle Zeit gekostet. Mit einer späten schnellen Runde sicherte Vanthoor schließlich noch Platz drei in der Nacht-Session.