Sebastian Vettel angeblich vor Sensations-Comeback

Der vierfache Formel-1-Weltmeister steht offenbar kurz vor einem Rücktritt vom Rücktritt.

Wie "Auto Motor und Sport" berichtet, liebäugelt der Ex-Rennfahrer mit einem Comeback. Demnach soll Sebastian Vettel überlegen, nächstes Jahr beim legendären Le-Mans-Rennen an den Start zu gehen. Sport24 berichtete bereits vor rund einer Woche, dass der 36-Jährige ein Comeback nicht mehr ausschließt.

"Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden", so Vettel gegenüber "Auto Motor und Sport" beim Japan-GP in Suzuka am vergangenen Wochenende.

Vettel stellt Bienen-Hotels an F1-Strecke

Sollte sich der Deutsche tatsächlich für ein Motorsport-Comeback entscheiden, könnte er mit Ex-F1-Größen wie Jenson Button oder Robert Kubica Gas geben. Unklar ist, ob Vettel nur in LeMans fahren würde oder die gesamte WEC-Saison. Wichtig ist für Vettel vor allem, genügend Zeit für seine Familie zu haben.

Beim Großen Preis von Japan am vergangenen Wochenende war Vettel vor Ort, um Bienen-Hotels an der Strecke aufzustellen. Der 36-Jährige setzt sich stark für Umwelt- und Naturschutz ein. Das Rennfahren lässt ihn aber scheinbar auch nicht ganz los...

LeMans findet nächstes Jahr am 15./16. Juni statt.