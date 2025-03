Sky-Reporterin bricht Formel-1-Übertragung ab

Der Saisonstart der Formel 1 in Melbourne sorgte nicht nur auf der Strecke für Aufsehen, sondern auch abseits davon.

Während Lando Norris (25, McLaren) seinen ersten Sieg feierte und Lewis Hamilton mit Platz 10 für Enttäuschung bei Ferrari sorgte, machten sich die TV-Zuschauer Sorgen um Sky-Reporterin Sandra Baumgartner (43).

Baumgartner, seit 2011 fester Bestandteil des Sky-Teams, führte wie gewohnt Interviews mit den Fahrern – doch dann verschwand sie plötzlich aus der Übertragung. Zuschauer wunderten sich, bis Moderator Peter Hardenacke nach dem Rennen die Situation erklärte: "Der eine oder andere wird Sandra vermissen. Wir tun es! Sie hat sich während des Rennens verabschiedet. Ihr geht es nicht gut. Sie hatte schon gestern Kopfschmerzen nach dem ersten Tag und dem Qualifying."

Baumgartner brach ihren Einsatz vorzeitig ab und wurde medizinisch betreut. Hardenacke sendete Genesungswünsche: "Liebe Grüße, Sandra! Werd schnell wieder fit. Wir hoffen, dass du spätestens am Donnerstag wieder das Warm-up zum China-GP moderierst." Das nächste Rennen findet am Sonntag in Shanghai statt – hoffentlich wieder mit Baumgartner.

Norris triumphiert, Hamilton enttäuscht

Für Lewis Hamilton verlief das Wochenende enttäuschend. Der Ferrari-Pilot, der nach zwölf Jahren bei Mercedes zum italienischen Traditionsrennstall wechselte, konnte bereits in der Qualifikation nur Platz 8 erreichen. Im Rennen fiel er weiter zurück und musste sich mit Rang 10 begnügen.

Lando Norris hingegen durfte jubeln. Der McLaren-Fahrer gewann das erste Rennen der Saison knapp vor Max Verstappen (27, Red Bull) und startete damit erfolgreich in das neue Formel-1-Jahr.