Toprak Razgatlioglu jagt in Aragon Ducati & 13. Superbike-Sieg in Folge

Toprak Razgatlioglu steht vor einem historischen Wochenende in der Superbike-WM: Der BMW-Pilot kann in Aragon seinen 13. Sieg in Folge einfahren und damit seinen eigenen Rekord egalisieren. Doch Ducati stellt sich mit einer eigenen Siegesserie von acht Erfolgen auf der spanischen Strecke entgegen.

Die MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft steuert auf ein historisches Duell im MotorLand Aragon in Spanien zu. Toprak Razgatlioglu (BMW) geht mit zwölf Siegen in Folge in die zehnte Runde und kann seinen eigenen Rekord von 13 aufeinanderfolgenden Siegen aus dem Vorjahr einstellen.

Ducati als Stolperstein

Dem Türken stellt sich Ducatis ungeschlagene Serie auf der spanischen Rennstrecke entgegen. Der italienische Hersteller gewann die letzten acht Rennen in Aragon - ein Streckenrekord. Alvaro Bautista (ESP, Ducati) und Andrea Iannone (ITA, Ducati), die Sieger von 2024, wollen diese Serie fortsetzen.

Kampf um Podiumsplätze

Im engen Rennen um Platz drei führt Danilo Petrucci (ITA, Barni Spark Racing Team, Ducati) vor Andrea Locatelli und Alvaro Bautista. Nur 30 Punkte trennen die drei Kontrahenten. Besonders Bautista könnte mit seiner Erfahrung in Aragon (11 Podiumsplätze) punkten.

Personelle Veränderungen

Bei Honda HRC ersetzt Tommy Bridewell den verletzten Iker Lecuona. Der Brite kehrt nach seinem Testeinsatz für Honda zurück in die WorldSBK. Xavi Vierge kämpft indes um seine Zukunft, nachdem sein Abschied von Honda bekannt wurde.

Die Termine für den Aragon-Showdown:

Freitag, 26. September 2025: Live auf ServusTV

10:35-11:20 WorldSBK - FP1

15:00-15:45 WorldSBK - FP2

Samstag, 27. September 2025: Live auf ServusTV

09:00-09:20 WorldSBK - FP3

11:00-11:15 WorldSBK - Superpole

14:00 WorldSBK - Race 1

Sonntag, 28. September 2025: Live auf ServusTV

09:00-09:10 WorldSBK - WUP

11:00 WorldSBK - Superpole Race

14:00 WorldSBK - Race 2

Superbike WM-Stand

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 469 2. Nicolo Bulega (ITA) Ducati 430 3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 260 4. Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 236 5. Alvaro Bautista (ESP) Ducati 230 6. Sam Lowes (GBR) Kawasaki 163

Stand nach 9 von 12 Rennen.