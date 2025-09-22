Toprak Razgatlioglu jagt in Aragon Ducati & 13. Superbike-Sieg in Folge

Toprak Razgatlioglu steht vor einem historischen Wochenende in der Superbike-WM: Der BMW-Pilot kann in Aragon seinen 13. Sieg in Folge einfahren und damit seinen eigenen Rekord egalisieren. Doch Ducati stellt sich mit einer eigenen Siegesserie von acht Erfolgen auf der spanischen Strecke entgegen.
Die MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft steuert auf ein historisches Duell im MotorLand Aragon in Spanien zu. Toprak Razgatlioglu (BMW) geht mit zwölf Siegen in Folge in die zehnte Runde und kann seinen eigenen Rekord von 13 aufeinanderfolgenden Siegen aus dem Vorjahr einstellen.
Ducati als Stolperstein
Dem Türken stellt sich Ducatis ungeschlagene Serie auf der spanischen Rennstrecke entgegen. Der italienische Hersteller gewann die letzten acht Rennen in Aragon - ein Streckenrekord. Alvaro Bautista (ESP, Ducati) und Andrea Iannone (ITA, Ducati), die Sieger von 2024, wollen diese Serie fortsetzen.
Kampf um Podiumsplätze
Im engen Rennen um Platz drei führt Danilo Petrucci (ITA, Barni Spark Racing Team, Ducati) vor Andrea Locatelli und Alvaro Bautista. Nur 30 Punkte trennen die drei Kontrahenten. Besonders Bautista könnte mit seiner Erfahrung in Aragon (11 Podiumsplätze) punkten.
Personelle Veränderungen
Bei Honda HRC ersetzt Tommy Bridewell den verletzten Iker Lecuona. Der Brite kehrt nach seinem Testeinsatz für Honda zurück in die WorldSBK. Xavi Vierge kämpft indes um seine Zukunft, nachdem sein Abschied von Honda bekannt wurde.
Die Termine für den Aragon-Showdown:
Freitag, 26. September 2025: Live auf ServusTV
- 10:35-11:20 WorldSBK - FP1
- 15:00-15:45 WorldSBK - FP2
Samstag, 27. September 2025: Live auf ServusTV
- 09:00-09:20 WorldSBK - FP3
- 11:00-11:15 WorldSBK - Superpole
- 14:00 WorldSBK - Race 1
Sonntag, 28. September 2025: Live auf ServusTV
- 09:00-09:10 WorldSBK - WUP
- 11:00 WorldSBK - Superpole Race
- 14:00 WorldSBK - Race 2
Superbike WM-Stand
|Platz
|Name (Nation)
|Motorrad-Marke
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TUR)
|BMW
|469
|2.
|Nicolo Bulega (ITA)
|Ducati
|430
|3.
|Danilo Petrucci (ITA)
|Ducati
|260
|4.
|Andrea Locatelli (ITA)
|Yamaha
|236
|5.
|Alvaro Bautista (ESP)
|Ducati
|230
|6.
|Sam Lowes (GBR)
|Kawasaki
|163
Stand nach 9 von 12 Rennen.