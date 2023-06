Raul Torras Martinez verunglückte bei der berüchtigten Tourist Trophy auf der Isle of Man.

Warum dieses gefährliche Rennen immer noch existiert, mag auch Motorsport-Fans wundern. Bei der berüchtigten Tourist Trophy auf der Isle of Man ist der Spanier Raul Torras Martinez tödlich verunglückt. Es handelt sich um den ersten Todesfall der heurigen Auflage.

Der Motorradfahrer stürzte in der letzten Runde des Supertwin-Rennens und starb nun an seinen Verletzungen. Martinez wahr ein erfahreneren Fahrer und nahm bereits zum fünften Mal an der Tourist Trophy teil.

Die Rennen werden seit 1907 ausgetragen und die Todesrate ist nun bereits auf 267 Opfer angestiegen. Das einzige Jahr ohne einen Todesfall war 1982.