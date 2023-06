Wehrlein triumphiert bei EP in Jakarta

Der Deutsche Pascal Wehrlein hat am Samstag in Jakarta das erste zweier dort angesetzter Formel-E-Rennen für sich entschieden.

Es war der dritte Saisonsieg des Porsche-Piloten, in der WM rückte er bis auf zwei Punkte an den in Front liegenden Nick Cassidy heran. Der Neuseeländer musste sich mit Rang sieben begnügen. Der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther wurde von der ersten Pole Position in seiner Formel-E-Karriere aus Dritter. Der Maserati-Fahrer ist Gesamt-Zehnter.

Das zweite Rennen in Indonesien bzw. das elfte dieser Saison findet am Sonntag statt, danach folgen bis Ende Juli noch je zwei Rennen in Portland, Rom und London.