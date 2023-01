Porsche-Pilot Pascal Wehrlein hat nach seinem Erfolg am Freitag auch das zweite Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien gewonnen.

Der Deutsche verwies am Samstag im Stadtteil Diriyah in Riad wie schon tags zuvor den Briten Jake Dennis (Andretti) auf Platz zwei, Dritter wurde diesmal der Deutsche Rene Rast (McLaren). Wehrlein übernahm mit 68 Punkten die Führung in der Gesamtwertung vor Dennis (62.).