Kalajdzic
Für Wolverhampton

ÖFB-Star Kalajdzic feierte Premier-League-Comeback

30.08.25, 20:42
ÖFB-Torjäger Sasa Kalajdzic hat nach langer Verletzungspause sein Comeback in der Premier League gefeiert.

Der 28-jährige Stürmer wurde am Samstag bei der 2:3 (1:2)-Heimniederlage seiner Wolverhampton Wanderers gegen Everton in der 76. Minute beim Stand von 1:3 eingewechselt. Bereits am Dienstag war Kalajdzic nach mehr als 500 Tagen Zwangspause nach seinem dritten Kreuzbandriss mit einem Kurzeinsatz beim 3:2-Sieg im Ligacup gegen West Ham United auf den Rasen zurückgekehrt.

Spitzenspiel Liverpool gegen Arsenal

Chelsea übernahm unterdessen zumindest kurzzeitig die Tabellenspitze. Die "Blues" gewannen vor eigenem Publikum gegen Fulham 2:0, die Tore erzielten Joao Pedro (45.+9) und Enzo Fernandez (56./Elfmeter). Chelsea hält nach drei Runden bei sieben Punkten, könnte aber an diesem Wochenende noch von Liverpool und Arsenal, die im Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) aufeinandertreffen, von Platz eins verdrängt werden.

Tottenham Hotspur verpasste am Samstag den Sprung nach ganz vorne mit einem 0:1 gegen AFC Bournemouth. ÖFB-Verteidiger Kevin Danso erlebte die Heimniederlage auf der Bank. Manchester United feierte dank eines Last-Minute-Treffers hingegen den ersten Sieg. Die "Red Devils" setzten sich gegen Burnley dank eines verwandelten Elfmeters von Bruno Fernandes in der 97. Minute mit 3:2 (1:0) durch. Damit wendete die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim den nächsten Rückschlag spät ab, am Mittwoch war ManUnited im Ligacup gegen den Viertligisten Grimsby Town ausgeschieden.

