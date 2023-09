Ohne Messi: Miami verliert Pokalfinale

Ohne den verletzten Superstar Lione Messi musste sich Inter Miami im Finale der US Open Cups gegen Houston Dynamo in Fort Lauderdale mit 1:2 geschlagen geben.

Bitter! Inter Miami verpasste im Cup-Finale gegen Hosuton Dynamo (1:2) den zweiten Titelgewinn der Saison. Anders als beim Ligacup-Triumph gegen Nashville SC im August (10:9 n.E.) musste der David-Beckham-Klub dieses Mal aber ohne ihren angeschlagenen Top-Akteure Lionel Messi ins Rennen. "Wir konnten nicht einmal daran denken, ihn ein paar Minuten lang eizusetzten, weil wir damit Risiken eingehen würden", sagte Miami-Coach Gerardo Martino.

Der Weltmeister aus Argentinien musste im jüngsten Ligaspiel der Major Soccer League gegen Toronto ausgewechselt werden. Aufgrund einer "Muskelermüdung" fehlte er daher auch im großen Cup-Endspiel. Das Spektakel wollte sich der 36-Jährige aber nicht entgehen lassen und drückte gemeinsam mit seiner Familie von der Tribüne aus die Daumen für sein Team.

Messi verfolgte das Spiel im Kreise seiner Familie von der Tribüne aus.

Vorentscheidung bereits vor der Pause

Houston ging durch Griffin Dorsey in Führungstreffer (24.). Neun Minuten später erhöhte Houston per Elfmeter durch Amine Bassi.

Nach einem Tor von Nelson Quinones schien Dynamo den Sack zuzumachen, doch der Treffer wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Erst in der Nachspielzeit kam Miami durch Josef Martinez noch einmal heran (90.+2).

Star-Auflauf in Miami: Auch Fußball-Legende Zinedine Zidane drückte dem Beckham-Klub die Daumen.

Messi schon wieder in den Starlöchern

Messi könnte aber bereits am kommenden Wochenende gegen New York City FC wieder für Furore sorgen. "Wir werden von Spiel zu Spiel sehen, je nachdem, was uns das medizinische Team sagt", ergänzte Martino.

Miami liegt in der MLS bei noch fünf ausstehenden Spielen in der Eastern Conference auf dem 14. und damit vorletzten Platz. Der Rückstand auf den ersten Play-off-Rang neun beträgt fünf Zähler. Miami hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert.