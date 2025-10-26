OlympiJA: München will wieder Olympische Spiele austragen

Die Stadt München will in den nächsten Jahren wieder Austragungsort von Olympischen Spielen werden, das ergab eine Bürgerbefragung.

München hat Ja zu Olympia gesagt - und das deutlich. Bei der Bürgerbefragung stimmten laut Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) deutlich über 60 Prozent für eine Bewerbung der bayerischen Landeshauptstadt um Sommerspiele und Paralympische Spiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044. "Das ist ein guter Tag für München", so Reiter. Der Chef des bayerischen Landessportverbandes, Jörg Ammon, sprach von einem "Traumergebnis".

Ob es tatsächlich zu zweiten Olympischen Spielen in München nach 1972 kommt, bleibt offen. Die Befürworter wollten mit einem möglichst guten Ergebnis ein Signal an die anderen deutschen Interessenten Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr senden. Die Rechnung lautete: je höher die Zustimmung, desto größer die Chancen im internen Wettstreit. "Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen aus den Mitbewerberstädten", sagte Reiter.

Starke Konkurrenz aus Asien

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will sich im Herbst 2026 auf den Kandidaten festlegen, mit dem sich Deutschland am Ende des Tages für die Spiele bewerben will. Auf der Mitgliederversammlung am 6. Dezember in Frankfurt am Main wird über die Kandidaten-Auswahl entschieden. Erwartet wird, dass Deutschland international von Ländern wie Indien, Katar oder Saudi-Arabien große Konkurrenz bekommen könnte.

© Getty

Rund 1,1 Millionen stimmberechtigte Münchnerinnen und Münchner waren zur Bürgerbefragung eingeladen, viele von ihnen nutzten die Chance zur Briefwahl. Die Befürworter glauben, dass Olympia die Stadt ähnlich voranbringen könnte wie bei den Sommerspielen vor über 50 Jahren.

Es war auch das letzte Mal, dass Deutschland Olympia-Gastgeber war. Die Münchner Planer wollen auch damit punkten, dass viele Sportstätten wie das Olympiastadion schon bestehen und wieder genutzt werden könnten. Vor zwölf Jahren war eine Bewerbung um die Winterspiele 2022 bei den Münchner Bürgern noch durchgefallen.