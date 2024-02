Saison-Aus für nächsten Ski-Star

Nach einem schweren Sturz im Abfahrts-Training im norwegischen Kvitfjell ist die Saison von Adrian Smiseth Sejersted vorbei.

Kvitfjell. Auch für den am Freitag im Training für die Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell gestürzten Adrian Smiseth Sejersted (29) ist die Saison vorzeitig beendet. Der Norweger renkte sich die Schulter aus, wie der Verband mitteilte, das bedeutet eine mehrmonatige Pause.

Der 29-Jährige kam beim Training nach einem Sprung zu Fall und überschlug sich mehrmals. Bei dem heftigen Sturz verlor er seine Ski und wurde ins Fangnetz katapultiert. Sejersted klagte zunächst über Schmerzen im linken Arm.

Er wurde zur Abklärung ins Spital gebracht. Dort gab es dann die Diagnose: Er hatte sich bei seinem schweren Sturz die Schulter ausgekugelt. Die Behandlung wird in den nächsten Tagen geplant. Erwartet wird eine Rehabilitationszeit von vier bis fünf Monaten.

Auch Kilde nicht mehr dabei

Damit muss nach Kilde, Goggia, Elena Curtoni und Co. nun auch Sejersted die Saison vorzeitig beenden. Der 29-Jährige war der einzige verbliebene erfahrene Speed-Pilot in der norwegischen Mannschaft, Team-Leader Aleksander Aamodt Kilde ist seit seinem Sturz in Wengen nicht mehr mit dabei.