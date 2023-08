Schlager steht gegen Schweden im Tor

Vor dem EM-Quali-Kracher gegen Schweden (12.9.) ist die Frage nach der Nummer 1 geklärt.

Wie ÖSTERREICH bereits berichtete ist Alexander Schlager unsere Nr. 1 im Tor. Das bestätigte bei der Kaderpräsentation in Wien auch Teamchef Ralf Rangnick: „In Solna wird gegen Schweden Alexander Schlager im Tor stehen“. Wer gegen Moldau den Kasten hüten wird, stehe noch nicht fest. „Wir schauen uns die Jungs, wenn sie am Montag anreisen, dann noch einmal in den drei Trainingseinheiten an“, so der Teamchef der damit klarer weise den Fokus auf das richtungsweisende EM-Qualifikationsspiel in Schweden legt. Kein Wunder: Österreich reist ungeschlagen zum zweiten Duell gegen Skandinavier an. Daran hat auch Schlager großen Anteil. Beim 2:0-Heimsieg in Wien hielt er mit Glanzparaden die Null fest.

Weitere Goalies: Bachmann und Hedl

Als weitere Tormänner hat Rangnick Daniel Bachmann (Watford) und Niklas Hedl (Rapid) nominiert. Bachmanns letzter ÖFB-Einsatz datiert von März 2022 (2:2 gegen Schottland). Hedl durfte beim Test gegen Andorra (1:0) im Rahmen des Trainingslagers in Malaga 45 Minuten ran. Alexander Schlager hat insgesamt neun Länderspiele auf dem Konto.