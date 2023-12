Sorge um Beckenbauer: "Franz geht es nicht gut"

Zuletzt ist es um die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer (78) ruhig geworden. Er ist nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen.

Viele Fans sind derzeit in Sorge um die Gesundheit von "Kaiser" Franz Beckenbauer. In der neuen ARD-Doku "Beckenbauer" spricht sein Bruder Walter über die aktuelle Situation der deutschen Fußball-Legende. In der etwa 90-minütigen Sendung (8. Jänner ab 20.15 Uhr auf ARD und ab dem 2. Jänner in der ARD-Mediathek) sagt Walter Beckenbauer: "Wenn ich jetzt sagen würde, es geht ihm gut, dann würde ich lügen, und ich lüge ungern. Es geht ihm nicht gut. Es ist ein ständiges Auf und Ab."

Franz Beckenbauer, der sich in der Dokumentation selbst nicht äußert, hat sich in den vergangenen Jahren aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen und lebt in Österreich.

Die Bayern-Legende hat seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So kann er nach einem Augeninfarkt auf dem rechten Auge nichts mehr sehen. Außerdem machen ihm offenbar bereits seit einigen Jahren Herzprobleme zu schaffen.