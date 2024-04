150 Mio. Euro pro Jahr für Max Verstappen

Mercedes bereitet Weltrekord-Angebot für Red-Bull-Star vor

Jetzt sind die Fakten auf dem Tisch! Mercedes will den amtierenden Formel-Weltmeister verpflichten und Max Verstappen zu bestbezahltesten Sportler der Welt machen. Irre: Der Niederländer soll pro Saison 150 Millionen Euro verdienen. Inklusive Prämien. Mercedes-Teamchef Toto Wolff will den 26-Jährigen unbedingt bei den Silberpfeilen haben. Zudem soll der f liegende Holländer nach Wunsch von Konzernchef Ola Källenius und Multimilliardär Sir Jim Ratcliffe auch einen Vertrag als Markenbotschafter für das Unternehmen bekommen, wenn er seine Karriere beenden sollte.

Auch Marko soll zu den Silberpfeilen wechseln

Wie internationale Medien berichten beinhaltet der Plan von Mercedes aber noch einen Hammer: So soll nicht nur Verstappen von Red Bull weggelotst werden. Auch Mastermind und RB-Motorsport-Direktor Helmut Marko (81) bekommt ein Angebot vom Erzrivalen. Zur Erinnerung: Verstappen hat in seinem Red-Bull-Vertrag eine Klausel wonach er das Team verlassen kann, wenn Helmut Marko nicht mehr bei den Bullen ist. Pikant: Ausgerechnet beim nächsten Grand Prix in Miami (Sonntag, 5. Mai) soll es zu einem Treffen zwischen Verstappen und Mercedes kommen.

Angesichts der neuen Entwicklungen brodelt die Gerüchteküche nun über. Denn auch über den Abschied von Star-Designer Adrian Newey wird seit Tagen spekuliert. Newey, der alle Weltmeister-Autos der Bullen entworfen hat, soll sich mit Teamchef Christian Horner wegen dessen Affäre mit einer Mitarbeiterin überworfen haben. Newey soll ein Mega-Angebot von Ferrari am Tisch haben, oder folgt er Verstappen gar zu Mercedes?