Wecker stellen! 5-Uhr-Startzeit lässt TV-Quoten in Keller rasseln

Formel-1-Fans müssen in den nächsten Tagen früh raus: Das Formel-1-Qualifying in Melbourne startet um 6 Uhr, Start zum Grand Prix ist am Sonntag um 5 Uhr unserer Zeit. Nicht gerade hilfreich für die sinkenden TV-Einschaltquoten.

Warum waren beim F1-Auftakt in Bahrain nur 445.000 Zuschauer auf ServusTV live dabei (198.000 weniger als 2023)? Der Red-Bull-Sender führt den ungewohnten Samstag-Termin (wegen des Fastenmonats Ramadan) als Hauptgrund an und verweist auf den starken Marktanteil von 32,6%.Dass auch der ORF beim zweiten Grand Prix des Jahres in Saudi-Arabien mit 652.000 Zusehern einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr registrierte (719.000), dürfte denselben Grund haben. Auch hier lag der Marktanteil bei 32%. Start in Melbourne um zwei Stunden früher als 2023 Und am Sonntag folgt Melbourne mit verschärften Zeiten zu schlaftrunkener Stunde. Der Start zum GP von Australien wurde von 7 Uhr im Vorjahr (als auf ServusTV immerhin 457.000 Fans aufgedreht haben) auf 5 Uhr MEZ vorverlegt. Das liegt zum einen daran, dass wir im Gegensatz zu früheren Australien-Rennen noch nicht auf Sommerzeit umgestellt haben. Außerdem drängten Teams und Fahrer auf eine frühere Startzeit (15 Uhr in Melbourne), um die im australischen Herbst gefährlich flach stehende Sonne zu umfahren. Vergleichsweise „lang“ schlafen dürfen wir am Samstag (Qualifying ab 6 Uhr). Dabei macht Red-Bull-Mastermind Marko sogar Hoffnung, dass es spannend werden könnte: „Auf eine Runde kommt uns Ferrari schon sehr nahe.“ Tatsächlich hält 2022-Sieger Charles Leclerc den Rundenrekord, Carlos Sainz ist nach überstandener Blinddarm-Operation und Zwangspause in Saudi-Arabien besonders motiviert.