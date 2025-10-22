Nächster ÖSV-Star hört auf

Vier Tage vor dem Auftakt zum Herren-Weltcup in Sölden gab der nächste ÖSV-Star sein Karriereende bekannt.

"Heute gebe ich das Ende meiner aktiven Karriere als Skirennläufer bekannt," lässt Christian Hirschbühl seine Fans auf Englisch via Instagram wissen."

"Diese Zeilen zu schreiben, ist extrem schwierig für mich ..." Dann wird der 35-jährige Vorarlberger emotional: "Nach 9 Jahren im Ski-Weltcup, voll Leidenschaft, Höhen und Tiefen, unvergesslichen Momenten und unzähligen Trainingsstunden ist es Zeit, eine neue Seite aufzuschlagen." Es sei eine "unglaubliche Reise" gewesen, von den ersten Schwüngen zu den großen Stationen im Weltcup.

Weltcup-Sieg im November 2021, dann Knöchel gebrochen

Seinen größten Erfolg hatte der Technik-Spezialist am 14. November 2021 mit dem Sieg beim Parallel-RTL in Lech/Zürs gefeiert. Danach schaffte er es nur noch einmal in die Weltcup-Punkteränge (21. beim Slalom in Val d'Isère 2021). Im Wengen-Slalom erlitt Hirschbühl einen Knöchelbruch und musste die Saison vorzeitig beenden. Danach kam er nicht mehr in die Spur.

Liensberger reagierte auf Vorarlbergerisch

Kurz nach dem Posting reagierte Hirschbühls ÖSV-Kollegin Katharina Liensberger mit einem mit vielen Emojis garnierten sehr persönlichen Posting: "Gratulation zu dina Karriere, Christian. Danke für all die gemeinsamen Jahre mit dir im Team, sowie alle schönen Momente! Dine Leidenschaft, und din Einsatz hon immer motiviert. Viel Erfolg und Freude für alles, was jetzt kummt!"

Der nunmehrige TV-Experte Marco Büchel schrieb: "Willkommen auf der anderen Seite. Du darfst extrem stolz sein auf dich."