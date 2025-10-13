Alles zu oe24VIP
Vor Weltcup-Auftakt:

So nützen unsere Ski-Asse den Heimvorteil in Sölden

13.10.25, 15:55
Wenige Tage vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden (25./26. Oktober Riesentorlauf Damen & Herren) laufen die letzten Vorbereitungen, wobei die ÖSV-Asse den Heimvorteil nutzen.

Gesamtweltcup-Titelverteidiger und Sölden-Favorit Marco Odermatt tanzte gestern neben Speed-Stars wie Vincent Kriechmayr, Aleksander Aaamodt Kilde oder Cyprien Sarrazin in Wien zur Premiere der Kino-Doku „Downhill Skiers“ an.

Währenddessen läuft auf dem Rettenbachgletscher in Sölden der Countdown für den Weltcup-Auftakt Ende Oktober.

Interne ÖSV-Qualifikation am Rennhang

Von Mittwoch bis Freitag nützten Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner & Co. den Heimvorteil, indem sie sich auf dem Sölden-Rennhang den letzten Schliff für den schwierigen Riesentorlauf am Nationalfeiertag holen.

Sieben ÖSV-Läufer sind fürs erste Weltcuprennen der Saison gesetzt. Je nachdem, ob sich Speedspezialist Vincent Kriechmayr (hat als 500-Punkte-Fahrer einen Fixplatz) für einen RTL-Start in Sölden entscheidet und ob Manuel Feller (Rückenprobleme) rechtzeitig fit wird, werden in einer ÖSV-internen Ausscheidung noch zwei bis vier Startplätze ausgefahren.

Die Quali-Läufe steigen am Donnerstag ebenfalls in Sölden, wobei vermutlich auch die fix Qualifizierten die Chance zum Renn-Training nützen werden.

