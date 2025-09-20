Alles zu oe24VIP
Alexandria Loutitt
© GEPA

Nach Pinkelnig-Drama

Nächster Horror-Sturz: Tschofenig-Freundin schwer verletzt

20.09.25, 11:07
Einen Tag nach dem folgenschweren Predazzo-Sturz von Eva Pinkelnig auf der Normalschanze hat es am Freitagabend Alexandria Loutitt auf der Großschanze erwischt.  

Die Kanadierin kam in der Qualifikation bei ihrer Landung auf 129 m aus großer Höhe zu Fall, auch bei ihr schien das linke Knie verletzt. Die 21-jährige Freundin des Kärntner Gesamtweltcupsiegers Daniel Tschofenig versuchte laut dem Fachportal skispringen.com aufzustehen, wurde dann aber ins Spital abtransportiert.

Pinkelnig hatte sich am Donnerstag bei den Sommer-Grand-Prix-Wettkämpfen auf der Olympia-Anlage 2026 bei ihrem Sturz im Normalschanzen-Bewerb einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie, einen Riss des Innen- und Außenmeniskus sowie einen Knorpelschaden zugezogen. Ihre Saison und der Olympia-Traum iist damit beendet. Die 37-jährige Vorarlbergerin wurde am Freitag in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert, laut behandelndem Arzt Christian Fink würden die Reha-Maßnahmen nun bereits beginnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

