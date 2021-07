Raiders Tirol stehen im Austrian Bowl

Der erste Finalist der Austrian Bowl steht fest - die Raiders Tirol verhindern schon im ersten Halbfinale ein Wiener Derby.

Die Swarco Raiders Tirol stehen zum zehnten Mal in Folge im Finale der Austrian Football League (AFL). Die Tiroler besiegten am Samstag im Halbfinale die SsangYong Danube Dragons mit 31:20. Der Gegner im Austrian Bowl XXXVI am 31. Juli in St. Pölten wird am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF Sport+) im Spiel zwischen Titelverteidiger Dacia Vikings und Projekt Spielberg Graz Giants ermittelt.

Die Raiders gingen im ersten Viertel in Führung und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Doch die Entscheidung fiel erst im letzten Viertel durch ein Field Goal von Arno Schwarz und einen Touchdown von Davion Washington. Die Raiders wahrten somit die Chance auf ihren achten Meistertitel.