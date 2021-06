Vikings fixierten Play-offs mit Heimrecht

Dank eines starken 41:16-Erfolges gegen die Graz Giants, haben sich die Vienna Vikings für die Play-offs qualifiziert.

Die Vienna Vikings haben am Samstag mit dem sechsten Sieg in Folge in der Austrian Football League (AFL) die Play-offs mit Heimrecht fixiert. Sie setzen sich gegen die Graz Giants dank ihrer schlagkräftigen Offensive mit 41:16 durch. Die Raiders Tirol besiegten die Danube Dragons mit 24:7 und sind erster Verfolger des Tabellenführers aus Wien, die Rangers Mödling mussten sich den Prague Black Panthers 14:21 geschlagen geben.