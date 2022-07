Der Traum vom historischen Final-Derby

Am Samstag (ab 15 uhr) steigen in der österreichischen Football-Liga (AFL) die Halbfinal-Kracher. im Endspiel kann es zum Derby zwischen den Danube Dragons und Vienna Vikings kommen.

Die Entscheidung um den Austrian Bowl rückt immer näher. In den Halbfinalspielen gastieren am Samstag (15 uhr) die Vienna Vikings bei den Prag Black Panthers. Die Violetten wollen mit dem Einzug ins Finale ihre erste Saison mit zwei Teams als Football-Aushängeschild krönen. Während die erste Mannschaft in der ELF (European League of Football) für Furore sorgt, konnte sich auch der zweite Anzug für höhere Aufgaben beweisen.

Ein Blick auf das zweite österreichische ELF-team zeigt, dass das keineswegs selbsrverständlich ist. Die Swarco Raiders haben im Kampf um die Play-Off-Plätze der AFL keine Chance gehabt, beendeten den Grunddurchgang ohne einen einzigen Sieg.

Dragons träumen von der "Perfect Season"

Das maß aller Dinge im Grunddurchgang waren die Danube Dragons. Die Donaufelder sind heuer noch unbesiegt, gelten im Vierkampf um den Titel als der große Favorit. Am Samstag (16 uhr) empfangen sie im zweiten Halbfinale die Telfs Patriots.

Von der Favoritenrolle lassen sich die Dragons aber nicht aus der Ruhe bringen. "Für die Vorbereitung hat sich bei uns nicht viel geändert – abgesehen von der Tatsache, dass wir natürlich durch die Bye Week vor den Playoffs mehr Trainingseinheiten gewonnen haben. Aber es ist wichtig für die Mannschaft unsere Routine, die wir im Verlauf der AFL-Saison erarbeitet haben, beizubehalten und dieses Spiel anzugehen wie die bisherigen Partien auch", meinte Head Coach und Offensive Coordinator Florian Pos.

Auch für seinen kongenialen Partner an der Seitenlinie, Michael Hönig, der auch als Defensive Coordinator fungiert ist klar, dass man sich auf die eigenen Stärken konzentrieren muss: "Generell wird das für das ganze Team wichtig, Konstanz und Disziplin an den Tag zu legen und an die eigenen Stärken glauben.“

Wiener Derby in St. Pölten

Es ist alles angerichet. Gewinnen beide Wiener Teams ihr Halbfinale wird auf jeden fall heimische Football-Geschichte geschrieben. Noch nie kam es seit dem 28-jährigen Bestehen der Liga zu einem rein wienerischen Endspiel. Die Final-Erfahrung würde dann dennoch für die Vikings sprechen. Während der Rekordmeister bereits 15 Titel sein Eigen nennt, konnten die Dragons erst einmal den Austrian Bowl gewinnen.