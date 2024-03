Danube Dragons wollen im Oster-Derby gegen Vienna Vikings "eierpecken"

Am Ostersonntag steht am Donaufeldplatz ein Eierpecken der anderen Art am Programm: Im Gipfeltreffen der Vienna Vikings und Danube Dragons geht es nicht nur um die Nummer 1 in Wien, sondern auch um einen Vorteil im Kampf um die Tabellenspitze.

Zum 23. Mal treffen die Danube Dragons am Ostersonntag (14 Uhr) in der Austrian Football League auf die Vienna Vikings. Es ist DAS absolute Gipfeltreffen, die Neuauflage des Vorjahresfinales und das Aufeinandertreffen des Titelverteidigers, den Dragons, und dem Rekordmeister, den Vikings. Beide Teams sind perfekt in die Saison gestartet. Die Vikinger überrollten zum Auftakt telfs mit 83:7. In der Vorwoche erkämpften sie mit einem 28:22-Sieg in Prag den zweiten Erfolg 2024. Die Dragons hatten in Week 1 spielfrei und eröffneten erst letzten Samstag gegen die Raiders aus Tirol. Vor allem dank einer überragenden Defense-Leistung gewann man diese Partie mit 23:7. „Die Spiele gegen die Vienna Vikings sind jedes Mal ein großartiges Event für die Wiener American Football-Fans – und auch für unser Team", freut sich Dragons-Headcoach Fred Armstrong auf den Showdown um Wien und er schickt eine Kampfansage an die Stadtrivalen: "Die Dragons sind in erstklassiger Form und Kondition. Insofern freuen wir uns auf die erste Begegnung!" Noch dazu wird Mundart-Rapper GUILTY den Fans in der Halftime-Show am Oster-Nachmittag einheizen. Sensations-Comeback im Derby? Auch auf dem Spielersektor hat sich bei den Dragons vor dem Spiel etwas getan. Daniel Pozarek kehrt nachdem er bei den Vikings ELF-Luft schnuppern konnte dem Rivalen wieder den Rücken gekehrt. "Pozi" ist zurück in Floridsdorf bei seinem Stammverein, den Danube Dragons. Der Nationalteamspieler und Europameister aus der D-Line freut sich auf die emotionale Rückkehr: Lesen Sie auch Danube Dragons starten mit Hit zur Mission Titelverteidigung Die Danube Dragons starten am Samstag (14 Uhr) eine Mission, die bislang nur den Vienna Vikings und den Graz Giants gelungen ist: Der dritte AFL-Titel in Folge soll erneut nach Wien gehen.

Danube Dragons mit "perfektem Saisonstart" gegen Raiders Die Danube Dragons sind in eindrucksvoller Manier in die neue Saison gestartet. „Die Entscheidung, zu den Danube Dragons zurückzukehren, war eine Herzensangelegenheit für mich. Hier habe ich meine Karriere begonnen, und dieser Verein ist ein Teil meiner Identität“, so Pozarek. Zurück im grünen Trikot geht er für den amtierenden Meister wieder auf Quarterback-Jagd und freut sich auf das brisante "eierpecken" am Donaufeldplatz.