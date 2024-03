Danube Dragons mit "perfektem Saisonstart" gegen Raiders

Die Danube Dragons sind in eindrucksvoller Manier in die neue Saison gestartet.

Der amtierende AFL-Meister aus Wien ist mit einem klaren 23:7-Sieg in die Saison gestartet. Von Beginn weg zeigte das Team von Head Coach Fred Armstrong den Swarco Raiders die Grenzen auf. Während vor dem Spiel bei Traum-Wetter die Stimmung schon gut war, zog mit dem Kick-Off nicht nur der Sturm über den mit 1.200 Fans gut besuchten Donaufeldplatz, denn auch die Dragons legten stürmisch los.

Das Laufspiel mit Neuzugang Steve McShane machte den Gästen aus Tirol zu schaffen. Dennoch konnte der erste Drive des Titelverteidigers von den Gästen gestoppt werden. Doch im Gegenzug war es die Defense der Wiener, die gleich im ersten Match zeigte, dass sich heuer wohl mehrere Angriffsreihen bei ihnen die Zähne ausbeissen werden. Angeführt von Ausnahmetalent Destiny Idiahi, der Raiders-Spielmacher Kason Martin gleich per Sack zu Fall brachte, konnten die Hausherren den sofortigen Rückgewinn des Ballbesitzes erzwingen.

McShane-Show führt Dragons zum Sieg

Gleich mit dem ersten Spielzug des zweiten Viertels gingen die Dragons nach einem Touchdown von Lorenz Laggner in Führung. Während die Raiders in der Offensive nicht an der Dragons-Defense vorbei kamen, mühte sich die Abwehr mit der Offense des Meisters mindestens genauso sehr. Steve McShane konnte noch vor der Pause auf 14:0 erhöhen, ehe in der zweiten Hälfte der Dragons-Debütant mit einem traumhaften Punt-Return über 44 Yards zum 21:0 für die Vorentscheidung sorgte.

Zwar konnten sich die Raiders mit einem im Schlussviertel noch einmal aufbäumen und einen Touchdown von Tim Tonko zum 21:7 feiern, nach einem Safety von Stefan Schneider zum 23:7 war das Spiel endgültig entschieden. "Wir sind perfekt in die Saison gestartet, besonders im zweiten und dritten Viertel haben wir gezeigt, was wir können", war Coach Armstrong nach dem Spiel zwar zufrieden, er sieht aber vor allem im Angriff noch Verbesserungspotential.

Nächsten Sonntag (14 Uhr) kommt es gleich zum richtungsweisenden Stadt-Duell mit den Vienna Vikings. Armstrong blickt schon voraus: "Auf uns wartet nächste Woche ein wichtiges Spiel, da müssen wir dann zeigen, was wir wirklich können."