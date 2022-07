Dragons wollen Geschichte schreiben

Die Danube Dragons duellieren sich mit den Vienna Vikings um den Titel.

Am Samstag (19 Uhr, live ORF Sport+) steigt das historische erste Wiener Derby um den Titel der heimischen Football-Liga. Die Danube Dragons sind in der laufenden Saison ungeschlagen, wollen die „Perfect Season“ schaffen und den zweiten Titel der Vereinsgeschichte nach Donaufeld holen. Ihnen gegenüber steht mit den Vienna Vikings niemand geringerer als der österreichische Rekordmeister. Ein Sweep (alle Spiele in einer Saison zu gewinnen) ist den Drachen gegen den Stadtrivalen noch nie gelungen. „Das Finale bedeutet alles für mich. Es ist eine Ehre daran teilzunehmen. Die meiste Zeit verbringe ich damit den Gegner zu studieren und meinen Gameplan anzupassen. Natürlich darf dabei eine Menge Kaffee und „Monster“ nicht fehlen. Eine gewisse Nervosität ist da, aber die habe ich vor jedem Spiel und das ist eines der besten feelings beim Coachen“, fiebert Headcoach und Offensive Coordinator Florian Pos dem Showdown entgegen.

Liga-MVP Chad Jeffries will Saison krönen

Am Weg zur erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte führte Quarterback Chad Jeffries die Dragons von Sieg zu Sieg. Auch vor dem großen Finale gibt er die Marschroute vor: „Jeder möchte in der Austrian Bowl dabei sein. Seit 2018 bin ich bei den Danube Dragons. Wir haben hart daran gearbeitet diese Möglichkeit zu bekommen. Nun müssen wir für ein perfektes Ende für diese perfekte Saison sorgen.“

Als Lohn wurde er auch von der Liga zum MVP, dem wertvollsten Spieler der Saison, gewählt. „Es ist eine Ehre für mich selbst diese Auszeichnung zu bekommen aber es ist ein Zusammenspiel der harten Arbeit aller unserer Spieler. Meine O-Line, RB´s, TE´s und WR´s alle haben mir geholfen diesen Preis zu bekommen und ohne sie wäre das nie möglich gewesen“, so der US-Spielmacher.