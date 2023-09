Mit sieben Kilo mehr - Raimann startet in 2.NFL-Saison

Mit hohen Zielen und deutlich mehr Kilo auf der Waage freut sich Österreichs Football-Aushängeschild und Indianapolis Colts Stammspieler Bernhard Raimann bereits auf eine "Geile Saison".

Am Sonntag (19 Uhr) geht es für den Offensive Tackle endlich wieder los. Im ersten Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars hofft der 25-Järhige auf einen siegreichen Saisonstart. Es soll gleichzeitig aber auch der gelungene Beginn der Ära Anthony Richardson werden. Der 21-jährige Quaterback gilt als Mega-Talent und soll die Colts, wenn es nach Teamkollegen Raimann geht, zur Super Bowl führen.

Bis dorthin ist es aber noch ein weiter Weg. Zumal die Colts als viertschlechtestes Team der 32er-Liga nach der abgelaufenen Saison einen Neustart vorgenommen haben. Mit dem vierten Pick im Draft setzte "Indy" alles auf eine Karte. Unter Spielmacher Richardson soll der Erfolg zum zweifachen Super-Bowl-Sieger zurückkehren. "Das wird eine geile Saison. Ich freue mich schon darauf. Anthony hat alle physischen Talente, die es überhaupt nur gibt. Er hat das Potenzial, ein ganz Großer zu werden", sagte Raimann.

Neues Trainerteam soll für Erfolg sorgen

Nach einer chaotischen Saison mit nur vier Siegen in 17 Spielen soll nun Neo-Head-Coach Shane Steichen, der zuletzt bei Super-Bowl-Teilnehmer Philadelphia Eagles für die offensiven Spielzüge verantwortlich war, wieder für Erfolg sorgen. "Man merkt einen Unterschied in der Philosophie und im Tagesablauf."Es hat sich zum Positiven entwickelt. Die Play-offs sind auf jeden Fall ein realistisches Ziel", erklärte der Offensive Tackle, der sich mit guten Leistungen im Rookie-Jahr einen Stammplatz bei den Colts erarbeitete.

Raimann nutze Pause zum Essen und Heiraten

Für die Misson "Play-offs" tankte Raimann seine Akkus eine Woche lang in der Heimat auf. Die Pause nutzte der geborene Wiener nicht nur um die Traumhochzeit mit Ehefrau Calli zu feiern, sondern auch kräftig an Muskelmasse zuzulegen. "Sieben Kilo habe ich zugelegt. Leider ist jetzt nicht jeden Tag ein Schweinsbraten mit Knödel erlaubt", erklärte Österreichs NFL-Star. Mit 145 kg und mehr Selbstbewusstsein geht es für Raimann nun in seine zweite Saison. Erste Hürde sind die Jaguars. "Wir wollen nicht zu viel in die Zukunft schauen und fokussieren uns nur auf die erste Woche. Da ist es doppelt wichtig für uns, einen Sieg zu holen", sagte das rot-weiß-rote Aushängeschild.