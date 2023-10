NFL-Superstar wohnt noch in einer WG

Als NFL-Star lässt es sich schön leben. So die gängige Meinung vieler Fans. Doch dieser NFL-Star lebt immer noch mit einem Teamkollegen in einer WG.

San Francisco ist so teuer, dass ein NFL-Quarterback einen Mitbewohner haben muss, um sich die Miete in der Stadt leisten zu können. Brock Purdy, der Starting Quarterback der 49ers, wurde 2022 in der siebten Runde ausgewählt und hat einen Vierjahresvertrag über 3.737.008 Millionen Dollar unterschrieben, der ihm ein Grundgehalt von 870.000 Dollar pro Saison zahlt. Das ist das Minimum für einen NFL-Spieler.

Fährt auch noch altes Auto

In einem Interview bei TODAY verriet Purdy, dass er trotz seiner guten Leistungen immer noch einen Mitbewohner haben muss. Purdy wohnt mit einem seiner Offensive Lineman in einer WG zusammen und die beiden "teilen sich die Miete." Purdy fährt auch immer noch seinen Toyota Sequoia.



San Francisco hat die dritthöchsten Lebenshaltungskosten aller US-Städte hinter Manhattan (NY) und Honolulu (HI).