Vikings peilen zum 40-Jahr-Jubiläum AFL-Krone an

Am Wochenende startet die Austrian Football League (AFL) in die neue Saison, dabei kommt es am Sonntag (15 Uhr) in Wien zum ewig jungen Klassiker zwischen den AFC Vienna Vikings und den Raiders Tirol.

Die Wikinger, die heuer ihren 40. Geburtstag feiern, peilen zum Jubiläum den ersten Austrian-Bowl-Titel seit 2017 an. "Es wäre groß, sich selbst zu beschenken", sagte Cheftrainer Ivan Zivko am Mittwoch. Die Innsbrucker indes wollen den letzten Platz vom Vorjahr vergessen machen. Beide Traditionsclubs hatten 2022 im heimischen Meisterschaftskampf mit einem personellen Aderlass aufgrund ihres Engagements in der European League of Football (ELF) zu kämpfen. Für die Wiener reichte es immerhin noch zum Platz im Finale, wo man den Danube Dragons aber deutlich unterlag (29:51). Nun hat man sich mit mehr als 20 Neuzugängen gewappnet, darunter die US-Imports Marcus Lawrence (Passverteidiger) und Lamar Carswell (Runningback). Vikings geben klare Zielsetzung vor "Wir haben den Kader deutlich erweitert und haben jetzt einen Roster, mit dem wir gut über die ganze Saison planen können", erklärte Zivko, der auf der Quarterback-Position weiter auf den jungen Heeressportler Nico Hrouda setzt. Die Zielstellung ist klar. "Mit unserer Historie kann der Anspruch der Vikings nur sein, ganz vorne mitzuspielen." Noch deutlicher formulierte es AFC-Präsident Karl Wurm: "Der Auftrag an alle unsere Teams - ganz egal ob Flag, Cheerleading oder Football - ist, dass wir uns selbst mit vielen Titeln das schönste Geschenk machen wollen. Wir hoffen, dass auf der Geburtstagstorte der Vikings möglichst viele Kerzen brennen." Die Raiders bezahlten im Vorjahr mit einer jungen Mannschaft in der AFL viel Lehrgeld und verloren alle Spiele. Heuer möchten die Tiroler einen Schritt weiter sein. "Wir wollen zeigen, dass wir in diese Liga gehören und mithalten können. Weiterführend wollen wir als Ausbildungsschiene für das ELF-Team gelten - das sollte das Ziel sein", sagte Headcoach Florian Grein, der ebenfalls über US-Verstärkung in Person von Quarterback C.J. Fowler und Verteidiger Antonio Johnson (Linebacker) verfügt. Liganeuling aus der Steiermark Titelverteidiger Danube Dragons, die 2022 ohne Niederlage absolvierten, haben einige Spieler abgegeben. Ob die Wiener rund um Nationalteam-Quarterback Alexander Thury wieder so dominieren können, wird sich erst weisen. Neu in der Zehnerliga sind die Styrian Bears als zweiter Grazer Verein neben den Giants, sie ersetzen die Znojmo Knights. Der heimische Verband AFBÖ bietet unterdessen über eine neue Online-Plattform Streams von allen AFL-Spielen via "pay per view" an. Die Vikings-Teams in der AFL und ELF sind übrigens seit 1. Jänner organisatorisch und namentlich getrennt. Das AFL-Team firmiert unter AFC Vikings mitsamt der Akademie, die ELF-Mannschaft unter dem etablierten Namen Vienna Vikings. Die schwelende Spielstätten-Problematik betrifft indessen beide: Während der Spielort der ELF-Truppe noch unklar ist, bleibt das AFL-Team im Footballzentrum Ravelin in Simmering. Derzeit laufen laut Präsident Wurm Verhandlungen mit der Stadt Wien über einen Ravelin-Ausbau zu einem überdachten 3.500-Zuschauer-Stadion.