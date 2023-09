»Tom Brady vor NFL-Rückkehr?«

Vor dem Start zur NFL-Saison in der Nacht auf Freitag sorgen Spekulationen um eine Rückkehr von Quarterback-Megastar Tom Brady (46) für Aufsehen.

Am 1. Februar 2023 hatte Brady in einem 53-Sekunden-Video auf Twitter seinen Rücktritt erklärt: "Aber diesmal für immer". Zur Erinnerung. Bereits ein Jahr davor war der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner zurück getreten, hatte sich aber wenige Wochen später überreden lassen, noch ein Jahr als Quarterback der Tampa Bay Buccaneers anzuhängen. Nach dem Out in der ersten Play-off-Runde dann der endgültige Rücktritt. Oder doch nicht?

Die Bild-Zeitung bat zum Saisonstart (Freitag, 2.20 Uhr MESZ mit dem Kracher Kansas City Chiefs - Detroit Lions) zur Experten-Runde. Auf die Frage: Wer wird die positive Überraschung der Saison?, meint NFL-Insider Max Schrader: "Es wird Tom Brady! Ja, richtig gelesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm noch im Finger juckt und er zurückkehr, wenn sich bei den 49ers, Raiders, Dolphhins oder Patriots etwas tun sollte."

»Ich bin mir sicher, dass ich nie wieder spiele«

Könnte das tatsächlich eintreten? Auf immer wieder auftauchende Gerüchte angesprochen, meinte Brady zuletzt bei Sport Illustrated: "Ich bin mir sicher, dass ich nicht wieder spielen werde." Und er fügte unmissverständlich hinzu: "Habe ich das jetzt endlich klar gemacht? Ich hasse es, das immer wieder erklären zu müssen."

Aber Brady hat offenbar Spaß daran, alle zum Narren zu halten. So produzierte er einen Spot für die Show der Football-Legenden-Brüder Tom un Eli Manning. Da sehen wir Brady in einem Casting-Vorzimmer neben einem Hund sitzen. "Wartest du hier schon lange?", fragt Brady den Hund. Dann geht er raus und zückt sein Handy: "Nein, ich habe den Job bei Mannigcast nicht bekommen. Ich muss wahrscheinlich einfach zurück kommen und wieder Football spielen."

Wieder ernst erklärt der inzwischen 46-Jährige zu seinem 10-Jahres-Vertrag bei Fox Sports, wo er jährlich 37,5 Millionen US-Dollar (ca. 35 Millonen Euro) kassiert: "Bei Fox hab ich die Chance, eine neue Karriere zu starten. Jetzt schau ich den anderen beim Spielen zu - Football aus der anderen Perspektive, das kann auch was."