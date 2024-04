Vikings-Hammer: Noch ein Spiel in der Generali-Arena

Die Vienna Vikings wollen auf dem Weg zum heimischen Top-Team noch mehr Fans anlocken.

Der ELF-Meister 2022 will heuer zurück auf Europas Fußball-Thron. Um das zu garantieren will man gleich zwei Mal die Generali-Arena füllen. Das gab der heimische Football-Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Die restlichen Partien finden in Wiener Neustadt statt.

STADIUM NEWS



The Generali-Arena and the Wiener Neustadt ERGO Arena are our Home Game Venues 2024. The single ticket sale starts Friday April 5.



Nähere Details, Statements sowie erste Infos zu Fan-Aktionen findest du auf unserer Webseite.

Der Home Opener am 1. Juni gegen die Raiders Tirol)und das zweite Heimspiel am 15. Juni gegen Berlin Thunder finden in der Generali-Arena statt. Die weiteren Heimspiele gegen die Wroclaw Panthers (29.06.), Helvetic Guards (13.07.), Prague Lions (27.07.) sowie gegen die Fehervar Enthroners (17.08.) werden in der Wiener Neustadt ERGO Arena ausgetragen.

„Wir freuen uns sehr, nun mit der Generali-Arena und der Wiener Neustadt ERGO Arena unsere beiden Stadien für die Regular Season 2024 bekannt geben zu können. Beide gehören zu den modernsten Stadien Österreichs und bieten uns alle Möglichkeiten, unvergessliche Game Days für tausende begeisterte Football-Fans zu veranstalten,“ so Vikings General Manager Lukas Leitner in einer ersten Stellungnahme

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus im Vorjahr will man heuer wieder ins Finale einziehen und den Titel zurück nach Österreich holen. "Dafür geben wir Vollgas" kündigte auch Vikings-Legende Alexander Milanovic an.

"Es ist eine Erfolgsgeschichte"

"Wir sind die erfolgreichste Football-Mannschaft in Europa in den vergangenen drei Jahren. Es ist eine wahre Erfolgsgeschichte" unterstreicht General Manager Robin Lumsden und legt nach: "Ich glaube wir sind die erfolgreichste Sportmannschaft Österreichs." Er betont dabei, dass das Projekt Profi-Football in Österreich kein leichtes ist. "Wir arbeiten ohne öffentliche Hilfe, kein Cent in der Profimannschaft kommt aus der öffentlichen Hand", ein klarer Seitenhieb in Richtung Politik und gewiss auch etwas Neid den großen Verbänden des Landes, Fußball und Ski, gegenüber. Dennoch ist sich der 47-jährige Rechtsanwalt klar: "Das ist fair, aber es ist eine Herausforderung und der stellen wir uns."

Er schickt eine Ansage in Richtung möglichen Geldgebern: "Wir müssen in Österreich viel mehr generell in Sport investieren. Wir versuchen Vorbildwirkung zu zeigen."

Im Vorjahr waren bei einem der Spiele der ELF-Vikings über 10.000 Fans. Das soll erst der Anfang gewesen sein. Lumsden erklärt: "Ein Spiel der Vienna Vikings ist eine Show und eine Stadt wie Wien verträgt sieben solcher Veranstaltungen in einem Sommer." Das heimische Football-Aushängeschild hat offenbar noch größere Pläne. Das Ziel für heuer ist ganz klar: Das Finale am 22. September in der Arena auf Schalke soll erreicht werden, denn Lumsden stellt klar: "Wir sind gekommen um zu bleiben!"