Vienna Vikings in ELF mit Zittersieg

Die Vienna Vikings haben in der European League of Football (ELF) auch das dritte Saisonspiel gewonnen.

Am Sonntag setzten sich die Wiener bei den Wroclaw Panthers in Polen knapp mit 16:13 (7:10) durch. Am kommenden Samstag (18.00 Uhr/live Puls24) steht für die "Wikinger" gegen Berlin Thunder das zweite und letzte Heimspiel in der Generali Arena auf dem Programm, ehe die vier weiteren Heimspiele des Grunddurchgangs in Wiener Neustadt ausgetragen werden.

In Breslau starteten die Vikings von Headcoach Chris Calaycay schlecht in die Begegnung und lagen bis kurz vor der Halbzeitpause mit 0:10 zurück. Erst ein Touchdown-Pass von Quarterback Alexander Reischl auf Johannes Schütz machte die Begegnung unmittelbar vor der zweiten Hälfte wieder spannend. Im Schlussviertel brachte ein Fumble der Vikings-Defensive in der Panthers-Endzone die Gäste erstmals in Führung. Ein Safety von Leon Balogh kurz vor Spielende sorgte für die Entscheidung.