Anderson gewann Duell der ehemaligen Weltmeister

Der Schotte Gary Anderson hat das Duell der ehemaligen Darts-Weltmeister für sich entschieden und die dritte Runde bei der WM in London erreicht.

"The Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, setzte sich am späten Donnerstagabend souverän mit 3:1 gegen den Engländer Adrian Lewis durch. In den Jahren 2011 und 2016 hatten die beiden Akteure das WM-Finale gegeneinander bestritten. Nun spielten sie bereits in der zweiten Runde.

Zuvor hatte Lisa Ashton aus England eine glatte 0:3-Niederlage gegen den Niederländer Ron Meulenkamp hinnehmen müssen. Damit ist Fallon Sherrock die letzte verbliebene Frau bei der WM. Die 27-Jährige trifft am Sonntag auf den englischen Routinier Steve Beaton.