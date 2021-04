Gegen die Schwechat Bluebats feiern die Dornbirn Indians in der Baseball Bundesliga den zweiten Erfolg in Serie.

Die Dornbirn Indians bleiben auch nach dem zweiten Wochenende der Baseball Bundesliga ungeschlagen. Die Vorarlberger feierten beim Inter-Division-Doubleheader gegen die Schwechat Bluebats zwei harterkämpfte Erfolge. Der Aufsteiger schrammte im zweiten Spiel nur hauchdünn an einer Überraschung vorbei. Erst im achten Inning gaben die Niederösterreicher ihre knappe Führung aus der Hand. Dafür reichte es für die ASAK Athletics für den ersten Erfolg in dieser Saison. Mit einem Split gegen den amtierenden Meister Vienna Metrostars brachten die Oberösterreicher Zählbares in die Tabelle der Baseball Bundesliga.