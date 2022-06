Wanderers setzen sich im Derby knapp gegen Metrostars durch

In der Softball Bundesliga standen am Samstag die ersten beiden Wiener Derbys der Saison auf dem Programm. Dabei konnten die Vienna Wanderers beide Spiele gegen die Vienna Metrostars gewinnen und die Tabellenführung weiter ausbauen.

Im ersten Spiel setzte sich der amtierende Meister mit 12:4 nach sechs Innings durch. In einer ausgeglichenen Partie konnten die Wanderers erst im sechsten Inning davonziehen. Vor dem sechsten Inning lagen sie lediglich mit 6:4 in Front. Am Mound pitchten sowohl Sophie De Rouin für die Wanderers als auch auf der Gegenseite Elisabeth Sillipp für die Metrostars das gesamte Spiel durch. In der Offensive war Caroline Meriaux von den Wanderers mit zwei Runs und 4 RBI´s Spielerin des Spiels.

Auch Spiel zwei war bis zum Schluss eine knappe Angelegenheit. Am Ende setzten sich die Wanderers hauchdünn mit 10:9 durch. Die Metrostars erwischten einen Traumstart und gingen im ersten Inning mit 6:0 in Front. Die Wanderers konnten erst im dritten Inning anschreiben, dann aber gleich fünf Runs. Mit drei weiteren Runs im vierten Inning übernahmen die Spitzenreiterinnen der Softball Bundesliga erstmals die Führung im Spiel und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr her.