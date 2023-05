Vienna Metrostars entführen bei Leader Dornbirn Indians einen Sieg

Die Dornbirn Indians und Vienna Metrostars trennten sich am Sonntag in der Baseball Bundesliga mit einem Split - beide Teams konnten jeweils ein Spiel gewinnen.

Die beiden Teams sind komplett unterschiedlich in die Saison gestartet. Während die Indians vor dem Sonntags-Doubleheader drei ihrer vier komplett absolvierten Spiele gewannen und als Tabellenleader in das Duell gingen, verbuchten die Vienna Metrostars als Rekordmeister lediglich einen Erfolg in ebenso vielen Partien und gingen als Schlusslicht in den Spieltag.

Die Auftakt-Begegnung entwickelte sich schnell zu einem wahren Pitcher-Duell zwischen den hervorragend aufgelegten Omar Duenas und Ryan Rupp. Die Partie war sehr ausgeglichen, nach sechs Innings stand es 2:2. Im darauffolgenden Inning übernahm Max Luger bei den Hausherren am Mound. Er bekam von der Defensive nicht die nötige Unterstützung und die Wiener, die einige Situationen clever ausnutzten, verbuchten vier Runs zur 6:2-Führung. Zwar kamen die Hausherren noch einmal heran, doch die Metrostars wurden nicht nervös, zeigten sich routiniert und feierten schlussendlich einen 9:5-Erfolg.

Auch im zweiten Duell des Tages gaben die Pitcher den Ton an. Cole Jenkins und Shotaro Usui schenkten sich nichts, beide ließen nur wenige Chancen für die jeweilige Offensive zu. Beim Stand von 2:1 für Dornbirn gelangen den Metrostars im sechsten Inning zwei Runs zur Führung. Bei den Indians übernahm dabei Chris Squires - bei Bases loaded und 2 outs - am Mound. Er beendete zunächst die Angriffsserie der Gäste und avancierte im siebenten Inning zum Matchwinner. Squires schlug einen 2-Run-Homerun und kürte sich somit selbst zum „Winning-Pitcher“, da Dornbirn den knappen 4:3-Vorsprung bis zum Ende verteidigte.

Während die Vorarlberger die Spitzenposition in der Baseball Bundesliga einbüßten, konnten die Wiener die Rote Laterne abgeben und verbesserten sich um zwei Positionen auf Platz fünf.