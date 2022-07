Indians kommen Division-Gewinn großen Schritt näher

Die Dornbirn Indians machten einen großen Schritt in Richtung Gewinn der Division West.

Gegen den Tabellenzweiten der Division Ost und amtierenden Meister Diving Ducks Wr. Neustadt feierten die Vorarlberger am Samstag zwei Siege. Spiel eins war mit dem Endstand von 10:4 eine deutliche Angelegenheit. Dabei führten die Diving Ducks zwischenzeitlich bereits mit 3:0, ehe die Indians im dritten Inning vier Runs scorten. In der Folge zogen die Hausherren kontinuierlich davon. Pitcher Ryan Rupp und die Defense ließen nur noch einen weiteren Run zu. Mit 10 Strikeouts war Rupp maßgeblich am Sieg beteiligt.

Spiel zwei war bis zum Schluss ein ausgeglichenes Spiel, geprägt von den Pitchern auf beiden Seiten. Denn den Offensiven gelang bis zum „bottom“ des neunten Innings kein Run, ehe die Indians nach einem Hit von Geburtstagskind Michael Salzmann den gewinnbringenden Run verbuchten. Der japanische Pitcher der Indians, Shotaro Usui, musste im gesamten Spiel nur zwei Hits hinnehmen. Auf Seiten der Diving Ducks hielt sich Rick Van Dijck schadlos. Er beendete sein Spiel nach sieben gepitchten Innings und übergab am Mound an Julian Faulhaber.