Split Wochenende in der Baseball Bundesliga

Im einzigen Sonntags-Doubleheader der Baseball Bundesliga trennten sich die Dornbirn Indians und die Vienna Wanderers mit einem Split. Zwischen den beiden Spielen wurde das Jersey Retirement von Indians-Legende Joachim Frick zelebriert.

Das erste Spiel des Tages in Dornbirn zwischen den Wanderers und den Indians startete auf Augenhöhe. Erst im dritten Inning gelang es dem Tabellenführer aus Wien sich abzusetzen. Neben dem starken Pitching von Lennard Halper war dafür vor allem Peter Reyes verantwortlich, der in Summe im ersten Spiel bei vier At Bats drei Hits erzielte und damit vier Runs ermöglichte. Das Pitching der Wanderers erlaubte sich kaum Fehler. Halper wurde nach dem fünften Inning von Angelo Thau abgelöst, der als mehr als souveräner Closer agierte. Die Offensive der Indians kam zwar nicht so recht in Schwung, durch eine solide Defensive – angeführt von Ryan Rupp am Mound – hielten sich dir Vorarlberger aber bis ins letzte Inning im Spiel. Dort zündete die Wanderers Offensive den Turbo und verbuchte gegen Maximilian Luger und Moritz Riedmann sieben Runs zum Endstand von 13:3.

Zwischen den beiden Spielen wurde das Jersey Retirement von Joachim Frick zelebriert. Das Jersey mit der Nummer 26 hat einen würdigen Platz in der Sportanlage Rohrbach erhalten und wird in Dornbirn nicht wieder vergeben.

© Dornbirn Indians Die Rückennummer von Dornbirn Indians Legende Joachim Frick wird in Zukunft nicht mehr vergeben. ×

Im zweiten Aufeinandertreffen des Tages gelang den Indians die Revanche. Vor allem Comebacker Lochlan Southee, der im sechsten Inning seinen ersten und einzigen Run zuließ, war am Mound von den Wanderers nicht zu stoppen. Die Offense der Indians hingegen erwischte ein starkes drittes Inning. Gegen Starting Pitcher Lukas Inmann gelangen Ferdinand Obed und seinem Team acht Runs. Das blieb auch das einzige Inning der Indians in dem gescort werden konnte. Bei Dornbirn präsentierte sich Shotao Usuai als starker Closer. Die Indians feierten schließlich im zweiten Spiel einen 8:1 Erfolg.

Auch am Samstag nur Unentschieden

Im ersten Samstags Duell zwischen Traiskirchen und den Vienna Metrostars benötigen beide Defensivreihen Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach dem dritten Inning des ersten Spiels führten die Gäste aus Wien mit 3:1, wobei alle Runs aus Fehlern der jeweiligen Defensivreihe resultierten. Danach steigerte sich auch die Pitching-Leistung auf beiden Seiten. Im siebenten Inning glichen die Hausherren zum 3:3 aus, die Freude währte aber nicht lange: ein 3-run Home Run von William Nahmens brachte die Gäste auf die Siegerstraße – am Ende setzten sich die Metrostars mit 8:4 durch.

Die Metrostars nahmen das Momentum ins zweite Spiel mit und gingen gleich im ersten Inning mit 3:0 in Führung. Grasshoppers-Pitcher David Tongue, der sich im Laufe des Spiels stark steigerte, wurde dabei auch von der Defense im Stich gelassen. Bei den Metrostars hatte Pitcher William Nahmens die Hausherren im Griff, er ließ in sieben Innings nur einen Run zu. Beim Stand von 5:1 aus Sicht der Gäste kam Cole Jenkins als Reliever und plötzlich funktionierte die Offensive der Traiskirchner, die auf 4:5 verkürzten. Die Entscheidung fiel im neunten Inning, wo Tobias Werner – der zuvor selbst stark gepitcht hat – zum Matchwinner avancierte. Er sorgte mit dem Winning Run für die erstmalige Grasshoppers-Führung an diesem Tag, zugleich war der Walk-Off-Win der zweite Saisonsieg für die Niederösterreicher.

Erneuter Split für Hard

Die erste Partie zwischen Hard und Wiener Neustadt war lange ausgeglichen. Auch wenn es im ersten Inning gleich drei Runs gab (2:1 für die Ducks) entwickelte sich zunächst ein „klassisches“ Pitcher-Duell zwischen Moritz Widemschek und Eoghan Mc Garry. Den Hausherren gelang im sechsten Inning der Ausgleich zum 2:2. Danach ging Widemschek allmählich die Kraft aus und Jonas Zimmermann übernahm ab dem siebenten Inning am Mound. Den Gästen gelangen sofort drei Runs, sie zogen auf 5:2 davon. Mit einer starken Pitching-Leistung brachte Moritz Scheicher den Sieg auch in trockene Tücher.

In der zweiten Partie setzten die Harder große Hoffnungen in Kelvis Palma, der als einer der stärksten Spieler der Liga gilt. Die Ducks verbuchten bereits im ersten Inning den ersten Run auf den Bulls-Pitcher, der in weiterer Folge aber nicht mehr viel zuließ. Auf Seiten der Niederösterreicher zeigte auch Pitcher Rick van Dijck eine starke Leistung, einzig im vierten Inning musste er drei Runs hinnehmen. Zwar kamen die Gäste noch einmal auf 2:3 heran, die Vorarlberger verteidigten die Führung in einer Partie ohne große Offensiv-Highlights.Durch den Split bleiben die Ducks in der Tabelle vor Hard, durch die Niederlage im zweiten Spiel verpassten die Niederösterreicher aber den Sprung an die Tabellenspitze.